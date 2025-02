Trump conversa com Trudeau após anunciar tarifas aos produtos canadenses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, na manhã desta segunda-feira, 3, poucas horas antes da entrada em vigor das tarifas de 25% sobre a maioria das importações e de 10% sobre o petróleo e o gás canadenses.

"O Canadá não permitirá nem mesmo que os bancos americanos abram ou façam negócios lá. Muitas coisas semelhantes, mas também a guerra às drogas e centenas de milhares de pessoas mortas nos EUA por drogas que atravessam as fronteiras do México e do Canadá. Acabei de falar com Justin Trudeau. Voltaremos a conversar às 15h", disse Trump em sua rede social Truth Social.

No domingo passado, o presidente americano garantiu que telefonaria para Trudeau e para a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira para discutir o anúncio de tarifas contra esses dois parceiros no acordo de livre-comércio entre México, Estados Unidos e Canadá.

As tarifas de 25% sobre a maioria das importações do México e do Canadá para os Estados Unidos entrarão em vigor a partir da meia-noite de hoje e tanto Ottawa quanto o México prometeram retaliação comercial recíproca às medidas de Washington.