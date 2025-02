Ibovespa opera em queda com 'tarifaço' de Trump no radar

Na primeira sessão de fevereiro, o Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 3, em queda, com o mercado repercutindo o 'tarifaço' de Donald Trump, que puxam as bolsas americanas para baixo e se refletem como uma maior aversão ao risco.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,07% aos 126.043 pontos

-0,07% aos 126.043 pontos Dólar: +0,18% a R$ 5,854

Assim como ventilado em toda sua campanha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro movimento mais agressivo em relação à política tarifária que deseja, assinou durante o sábado, 1º, três ordens executivas para impor tarifas a três países de grande comercialização com os EUA: México, Canadá e a China.

Com a decisão de Trump, o Canadá e o México passarão a ter tarifas de 25% sobre as mercadorias. Já a China, para além do que é taxada desde o primeiro mandato do republicano, terá tarifas extras de 10%.

A preocupação dos mercados globais é que a política protecionista de Trump de um lado gere inflação nos EUA e, do outro, recessão em países como México e Canadá. Um estudo do Peterson Institute mostra que o aumento de preços vindo da taxação pode chegar a 1,2% na inflação dos EUA, com impacto importante em itens básicos, como gasolina nos postos.

Com as expectativas inflacionárias em alta, as bolsas caem. O índice futuro da Nasdaq recua 1,90%, enquanto o S&P500 futuro cai 1,70% e o Dow Jones recua 1,50% às 10h04. O movimento mostra uma maior aversão ao risco por parte dos investidos, o que puxa o Ibovespa para baixo.

"Essa política tarifária tende a ser mais negativa para o crescimento, porque as tarifas e respostas a elas são mais inflacionárias e, consequentemente, geram um menor potencial de crescimento para as companhias. A resposta do mercado é a queda das bolsas antes do pregão", diz Paula Zogbi, gerente de Research e head de conteúdo da Nomad.

Boletim Focus

A piora nas perspectivas macroeconômicas pelo Boletim Focus também colabora para o tom negativo.

O Banco Central (BC) elevou suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A inflação de 2025 foi de 5,50% para 5,51%. Já a de 2026 subiu de 4,22% para 4,28%, enquanto a de 2028 foi de 3,73% para 3,74%. Já a de 2027 permaneceu em 3,90%.

Todas as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceram iguais em: 2,06% (2025), 1,72% (2026), 1,96% (2027) e 2% (2028).

O BC ainda projeta uma Selic em 15% ao final de 2025, assim como 12,50% em 2026, 10,38% para 2027, e 10% em 2028.

Quase todas as estimativas para o câmbio se mantiveram igual: R$ 6 (2025); R$ 6 (2026); e R$ 5,93 (2027). A única que foi revisada foi a de 2028, que subiu ligeiramente para cima de R$ 5,99 para R$ 6.

