Dólar fecha na maior cotação em quase um mês e se reaproxima dos R$ 5,40

O dólar à vista fechou a sessão desta quinta-feira, 9, em alta de 0,58%, a R$ 5,375, após oscilar entre R$ 5,325 e R$ 5,379. Essa é a maior cotação de fechamento desde 11 de setembro, quando a moeda fechou na casa de R$ 5,39.

A divisa voltou a subir frente ao real, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana, medido pelo Índice DXY, que avançou 0,56% em relação tanto às moedas desenvolvidas quanto emergentes.

"No cenário doméstico, houve algum ruído político após a rejeição da MP 1.303 que tratava de fontes de arrecadação alternativas ao IOF, aumentando a incerteza sobre o equilíbrio das contas públicas", aponta Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

A queda das commodities, especialmente do petróleo que recuou quase 2%, também pesou contra moedas de exportadores.

O mercado também repercutiu o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil, que fechou o mês de setembro em alta com 0,48%, uma aceleração de 0,59 ponto percentual em comparação ao índice de 0,11% registrado em agosto. Em setembro de 2024, a variação negativa foi de 0,44%.

A inflação acumula alta de 5,17% nos últimos 12 meses, valor superior aos 5,13% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 3,64%.

O resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,52% no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.