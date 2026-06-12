Paramount recebe aprovação da Justiça dos EUA para compra da Warner por US$ 110 bilhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance. A transação é avaliada em US$ 110 bilhões. A informação foi confirmada pela CNBC nesta sexta-feira, 12.

Apesar do aval, a operação ainda pode enfrentar contestações judiciais por parte de procuradores-gerais estaduais, incluindo Rob Bonta, na Califórnia, segundo o jornal norte-americano Politico.

O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou a investidores durante teleconferência de resultados em abril que o acordo segue no cronograma para ser concluído até setembro. A fusão proposta já recebeu aprovação dos acionistas da Warner Bros. Discovery.

Como a Paramount superou a Netflix na briga pela Warner?

Warner Bros foi alvo da disputa entre Netflix e Paramount. (Foto: Mario Tama/Getty Images) (Mario Tama/Getty Images)

Em 26 de fevereiro, a Warner Bros. Discovery declarou que a proposta apresentada pela Paramount Skydance era superior, do ponto de vista financeiro, à oferta anterior feita pela Netflix. Após revisão, a companhia comunicou que a nova oferta prevê o pagamento de US$ 31 por ação por 100% da empresa.

Depois dessa decisão, a Netflix ganhou quatro dias para apresentar outra proposta. No entanto, a companhia de streaming surpreendeu o mercado ao declarar horas depois que retirou sua proposta para comprar a Warner.

"A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória", disse a Netflix em um comunicado nesta quinta-feira, 26.

E acrescentou: "No entanto, sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio não é mais financeiramente atraente, portanto, estamos recusando a igualar a oferta da Paramount Skydance."

Com a desistência, a proposta de US$ 31 por ação apresentada pela Paramount passa a liderar a disputa pelo controle da Warner Bros. Em dezembro, a Netflix havia fechado acordo de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas assumidas, para adquirir os ativos. As sucessivas contrapropostas da Paramount reabriram o processo competitivo, e o conselho da Warner considerou a última oferta superior nesta quinta-feira.

A Netflix, uma das pioneiras na TV online, construiu um negócio lucrativo com mais de 325 milhões de consumidores em todo o mundo pagando uma assinatura mensal para assistir a seus programas de TV e filmes, segundo informações do Wall Street Journal.

A base global da Netflix supera 325 milhões de assinantes pagos. Produtoras tradicionais como a Paramount e a Warner lançaram serviços próprios de streaming, mas enfrentam redução de audiência e de receitas publicitárias em suas redes lineares.

A oferta final da Paramount inclui também canais de TV a cabo da Warner, como CNN e TNT, e estabelece o valor de US$ 31 por ação. A empresa é liderada por David Ellison, que iniciou a investida com proposta privada em setembro. O movimento ocorreu um mês após a fusão da Skydance Media com a Paramount, operação que concedeu a Ellison o controle do estúdio, do serviço de streaming e de emissoras como CBS e MTV.

A Warner começou a receber propostas formais em outubro e firmou acordo com a Netflix em dezembro, antes da reabertura da disputa.

Após perder espaço nas negociações, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição das ações da Warner e indicou que poderia iniciar disputa por procuração na assembleia anual. A companhia também buscou interlocução com reguladores e políticos em Washington, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump.

Diante de rejeições sucessivas, a Paramount revisou os termos financeiros. As mudanças incluíram garantias pessoais superiores a US$ 40 bilhões em ações oferecidas por Larry Ellison, presidente da Oracle.

A Paramount ainda se comprometeu a pagar US$ 2,8 bilhões à Warner para compensar a Netflix pela rescisão contratual e US$ 7 bilhões caso o acordo não obtenha aprovação regulatória.