Ibovespa tem leve queda, mas encerra maior sequência de perdas semanais desde 1972

O Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira, 12, com leve queda, em um dia marcado pela cautela dos investidores diante da expectativa de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã e da proximidade das decisões de juros no Brasil e nos EUA na próxima semana. O principal índice da B3 recuou 0,21%, aos 171.132 pontos, após oscilar entre a mínima de 169.992,77 pontos e a máxima de 172.544,54 pontos. O volume financeiro somou R$ 23,4 bilhões.

Apesar da baixa no dia, o índice acumulou alta de 1,25% na semana, interrompendo uma sequência de oito semanas consecutivas de perdas. O movimento negativo anterior havia levado o Ibovespa a registrar queda acumulada de 2,7%, marca observada apenas uma vez desde a criação do índice, em 1968. Em 1972, o mercado brasileiro chegou a registrar dez semanas seguidas de recuo.

O desempenho semanal foi sustentado pela melhora do apetite por risco nos mercados globais, impulsionada pela perspectiva de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã.

Segundo fontes ouvidas pela CNN, o entendimento pode ser assinado já neste domingo, 14, em Genebra, na Suíça. O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta semana que os documentos do acordo estão praticamente concluídos e sugeriu que o entendimento poderá encerrar as tensões entre os dois países.

Entre os pesos pesados da bolsa brasileira, as ações da Petrobras pressionaram o índice após a queda de cerca de 3% nos preços internacionais do petróleo. Os papéis preferenciais da empresa (PETR4) caíram 1,39%, enquanto as ações ordinárias (PETR3) recuaram 1,30%.

Na contramão do minério de ferro, a Vale (VALE3) avançou 0,47%. Entre os bancos, o desempenho foi misto: Bradesco (BBDC4) subiu 0,68%, Banco do Brasil (BBAS3) avançou 0,26% e Itaú Unibanco (ITUB4) ganhou 0,25%. Já BTG Pactual (BPAC11) recuou 0,18% e Santander Brasil (SANB11) caiu 0,15%.

Entre as maiores baixas do Ibovespa, destaque para Braskem (BRKM5), que tombou 6,67%, seguida por Cogna (COGN3), com queda de 4,49%, e SLC Agrícola (SLCE3), que recuou 2,93%.

Do lado positivo, a liderança ficou com Vamos (VAMO3), que avançou 3,06%. Na sequência apareceram Embraer (EMBR3), com alta de 2,32%, e Porto Seguro (PSSA3), que subiu 1,98%.

Os BDRs da SpaceX (SPCX34) também chamaram atenção e dispararam 18,15% na B3, acompanhando a estreia da companhia na Nasdaq.

Bolsas em NY avançam

Os principais índices de Wall Street encerraram o dia em alta, refletindo o otimismo dos investidores com a possibilidade de um acordo diplomático entre Estados Unidos e Irã. O Dow Jones avançou 0,70%, aos 51.202,26 pontos. O S&P 500 subiu 0,50%, aos 7.431,46 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 0,31%, aos 25.888,84 pontos.

No acumulado da semana, os índices registraram ganhos de 0,66%, 0,65% e 0,70%, respectivamente.

A estreia da SpaceX na Nasdaq também esteve no radar dos investidores. As ações da empresa abriram acima do preço do IPO, chegaram a subir mais de 30% durante a sessão e encerraram o dia com valorização de 19,34%, cotadas a US$ 161,11. Com isso, a companhia superou a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado.