Apetite por risco leva dólar a encerrar o dia em queda, a R$ 5,36

O dólar à vista caiu 0,70% e fechou a sessão desta quarta-feira, 5, cotada a R$ 5,361, após chegar aos R$ 5,400 na máxima e ter atingido o valor de R$ 5,354 na mínima intradiária.

O movimento devolve parte da alta obtida pela moeda americana na sessão desta terça, quando subiu a R$ 5,40, e vai na contramão do exterior, onde, de acordo com o índice DXY, que compara a divisa com seis moedas fortes, o dólar ficou praticamente estável.

A desvalorização frente ao real é atribuída a um movimento global de maior apetite ao risco, de acordo com Bruno Yamashita, analista de alocação e inteligência da Avenue.

Segundo o especialista, o movimento reflete principalmente a divulgação de resultados do mercado de trabalho privado dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado pelos operadores financeiros.

O setor privado dos EUA criou 42 mil empregos em outubro, de acordo com o relatório ADP publicado mais cedo. As estimativas apontavam, porém, a criação de 30 mil postos de trabalho e uma recuperação em relação à perda de 29 mil vagas em setembro.

"Isso trouxe um alívio em relação à potencial desaceleração do mercado de trabalho americano como um todo", disse Yamashita. Na prática, o resultado acima do esperado reduziu a expectativa de juros elevados por mais tempo, favorecendo o apetite por risco e contribuindo para a queda do dólar.

"Com isso, se tornou uma leitura essencial para embasar os próximos passos de política monetária no país, já que a motivação para os últimos dois cortes foi justamente o enfraquecimento do mercado de trabalho, em meio a uma inflação ainda elevada", afirmou Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad.

O câmbio doméstico também foi favorecido hoje pela perspetiva de diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos diante da decisão nesta quarta do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve manter a Selic a 15% ao ano.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.