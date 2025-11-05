Banco Central mantém taxa de juros em 15% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu nesta quarta-feira, 5, manter os juros em 15% ao ano. A decisão foi unânime e trata-se da terceira manutenção consecutiva da Selic.

A decisão era esperada e não surpreendeu o mercado. Em comunicado, o Banco Central afirmou que o "ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexo nas condições financeiras globais". Também abordou a situação da economia brasileira:

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação".

O governo, porém, pressiona para que o Banco Central inicie os cortes nos juros, nem que isso se inicie no próximo ano. Nos dois primeiros anos de governo, o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi alvo de diversas críticas do presidente Lula (PT) pela manutenção da Selic em um patamar que dizia considerar muito alto. Agora, no entanto, a instituição financeira é presidida por Gabriel Galípolo, indicado pelo petista.

A expectativa é de que o escolhido de Lula atue em linha do que defende a equipe econômica. O início dos cortes é considerado importante também do ponto de vista político para que que o chefe do Executivo explore a tendência de juros menores nos discursos de campanha do ano que vem.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, se tratam de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que por sua vez, tem como garantia esses títulos.