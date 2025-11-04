Dolar fecha em alta após tocar nos R$ 5,40

O dólar à vista subiu 0,77% e fechou a sessão desta terça-feira, 4, cotada a R$ 5,398, após chegar aos R$ 5,400 na máxima, acompanhando o cenário global. O índice DXY, que compara o dólar com seis moedas fortes, avança 0,37%.

“Vemos a moeda americana se valorizando, com o investidor buscando ativos de menor risco. Essa busca vem em um momento em que se avalia a dimensão e velocidade dos cortes de juros nos Estados Unidos”, afirma João Soares, sócio-fundador da Rio Negro Investimentos.

Nos EUA, a paralisação do governo continua suspendendo a divulgação de indicadores. Com isso, paira ainda mais a dúvida sobre um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

Por aqui, o mercado está atento ao início da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que termina amanhã e deve indicar os próximos passos da taxa básica de juros no Brasil. Investidores esperam manutenção da Selic em 15% ao ano, como já indicou o boletim Focus nesta semana.

"A decisão em si já está praticamente precificada, mas há a expectativa do que o Banco Central vai colocar no comunicado, se vai sinalizar uma queda próxima ou não", explica Cristiane Quartaroli economista chefe do Ouribank.

Pela manhã, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a produção industrial que mostrou queda de 0,4% em setembro na comparação com o mês anterior, mas cresceu 2% na comparação anual. O acumulado em 12 meses foi de 1,5%.

Também hoje, investidores estiveram atentos às declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante evento em São Paulo, o ministro defendeu que o Brasil está em situação bem melhor do que os analistas internos presumem e negou que o governo vá alterar a meta fiscal.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.