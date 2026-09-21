Dólar entre juros nos EUA e eleição no Brasil: o que esperar da moeda americana?

O dólar tende a ganhar algum suporte frente ao real após o Federal Reserve (Fed) elevar na última quarta-feira, 16, os juros americanos em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 3,75% e 4% ao ano.

A alta já era amplamente esperada pelo mercado, mas a decisão unânime e as projeções de juros mais elevados reforçaram a percepção de uma política monetária mais firme nos Estados Unidos. No Brasil, porém, o impacto sobre o câmbio tende a ser limitado pelo movimento já incorporado aos preços dos ativos e pelo diferencial ainda elevado entre os juros brasileiros e americanos.

Para Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil, parte relevante da alta já estava incorporada aos preços, mas a confirmação do aumento deve dar algum reforço à moeda americana. O efeito sobre o câmbio, segundo a especialista, passa pela reação dos juros dos Treasuries, os títulos americanos, e pelo apetite dos investidores por moedas emergentes.

"A confirmação da alta deve dar um pouco mais de força para a moeda norte-americana", afirma.

Na avaliação de Leonel Oliveira Mattos, analista de Inteligência de Mercados da StoneX, a alta dos juros americanos tende a elevar os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e favorecer a atração de capital para o país, fortalecendo o dólar frente ao real. Como o movimento já era amplamente esperado, porém, ele avalia que a reação dos mercados deve ser mais moderada.

"Acredito que o aumento dos juros já foi bastante precificado (incorporado) nos preços dos ativos financeiros, por isso acredito que os movimentos devem ser mais suaves. De toda forma, o aumento das taxas de juros pelo Fed tende a elevar os rendimentos dos títulos do Tesouro americano e favorecer a atração de capitais externos aos EUA, fortalecendo o dólar frente ao real", afirma.

Alexandre Viotto, chefe de banking da EQI Investimentos, também vê pressão sobre o real. Segundo Viotto, a alta dos juros americanos aumenta a atratividade dos ativos dos Estados Unidos e pode levar investidores a reduzir a exposição a mercados emergentes.

"O dólar tende a se valorizar frente ao real, sem dúvida alguma", afirma. Para o chefe de banking, investidores estrangeiros passam a comparar o retorno dos ativos emergentes com a alternativa oferecida pelo mercado americano, o que pode favorecer uma migração de recursos para os Estados Unidos.

"Então, quem tem dinheiro em mercado emergente vai começar a fazer essa conta ainda, essa conta de chegada vai ficar ainda mais clara para ele e é provável que tenha uma saída de capital do Brasil, mas não só do Brasil, de outros mercados emergentes também, para a segurança do dólar do mercado americano", diz.

Diferencial de juros limita saída de capital

O impacto, contudo, encontra um contraponto no próprio nível dos juros brasileiros. Mesmo com a Selic caindo para 13,75%, o diferencial em relação aos juros americanos continua elevado e, segundo a economista-chefe da Mirae Asset, ainda oferece suporte ao real.

"Assim, uma Selic ainda elevada, mesmo com a expectativa de redução para 13,75%, mantém um diferencial de juros relevante e continua oferecendo suporte ao real", afirma.

Por isso, uma alta dos juros americanos não significa necessariamente uma saída automática de capital do Brasil. Para Costa, o comportamento dos Treasuries, do dólar frente a outras moedas e a percepção de risco doméstico serão determinantes para os fluxos.

"No Brasil, portanto, o impacto pode aparecer tanto no câmbio quanto na curva de juros, especialmente nos vértices mais longos. No entanto a alta dos juros nos EUA não significa automaticamente saída de capital do Brasil. O diferencial de juros continua bastante elevado. O fluxo dependerá da combinação entre o comportamento dos títulos do Tesouro dos EUA, do dólar norte-americano frente a outras moedas e percepção de risco doméstico", diz.

O real chega à decisão do Fed após uma valorização acumulada em 2026. O dólar à vista encerrou 2025 cotado a R$ 5,489, com queda de 11,18% no ano. Em 21 de abril, a moeda americana atingiu a mínima de 2026, de R$ 4,9539, mas vem se distanciando desse valor. No último pregão antes da decisão do Fed, na terça-feira, 15, o dólar fechou a R$ 5,154. Ainda assim, a divisa acumula queda de 6,09% no ano.

Eleição e cenário doméstico entram no câmbio

Nesse contexto, o cenário doméstico também pode limitar ou ampliar a pressão sobre o câmbio. Mattos avalia que uma eventual combinação entre alta dos juros americanos e redução da Selic tende a prejudicar o desempenho do real, enquanto a proximidade das eleições presidenciais e o noticiário político devem aumentar a influência dos fatores domésticos.

"O diferencial de juros tem sido um fator importante de atração de recursos para o Brasil, e um corte na Selic junto a um aumento pelo Fed tendem a prejudicar o desempenho do real", afirma.

"Dito isso, a proximidade da eleição presidencial de outubro, o conturbado noticiário vindo de Brasília e o cenário de uma eleição acirrada e de difícil antecipação devem dar peso preponderante para os temas domésticos na movimentação do real pelas próximas semanas", acrescenta.

Viotto também vê uma combinação de fatores externos e domésticos. Segundo o chefe de banking da EQi, o câmbio pode reagir não apenas à alta dos juros nos Estados Unidos, mas também ao cenário eleitoral brasileiro e às próximas decisões do Banco Central.

"Tem um pouco de cada coisa aqui. Estamos entrando na fase final do período eleitoral do primeiro turno aqui no Brasil, a situação no STF [Supremo Tribunal Federal]que não podemos deixar passar despercebido", afirma.