Dólar recua 11% em 2025 e encerra o ano cotado a R$ 5,48

Depois de iniciar 2025 acima de R$ 6, o dólar à vista encerrou o último pregão do ano com recuo de 1,47%, cotado a R$ 5,489. Dessa forma, a moeda americana fecha 2025 acumulando uma queda de 11,18% frente ao real, em um movimento alinhado à tendência global de enfraquecimento da divisa.

A última sessão do ano do mercado de câmbio foi marcada pela formação da Ptax, taxa calculada pelo Banco Central a partir das cotações do dólar no mercado à vista.

Essa taxa serve de referência para a liquidação de contratos futuros e outros ajustes financeiros e costuma provocar oscilações, já que investidores e instituições financeiras tentam influenciar a cotação para deixá-la mais próxima dos preços que favorecem suas posições.

Ainda assim, desde o início do dia o dólar manteve-se em queda e ficou perto da mínima do dia, de R$ 4,483, depois de ter tocado os R$ 5,56 na máxima. O valor de fechamento na sessão desta terça foi o menos em duas semanas.

Desde que as eleições presidenciais de 2026 no Brasil começaram a fazer preço no mercado, o dólar se afastou das mínimas do ano e passou o superar o patamar dos R$ 5,50, ainda que longe de recuperar o valor do início de 2025.

No mês de dezembro, por exemplo, a moeda americana registrou uma valorização de 2,88% sobre o real.

Hoje, porém, a moeda brasileira reverteu o desempenho ao subir mais do que no exterior. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, registrava alta de 0,19%.

No radar do mercado também esteve a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que acabou não motivando o cenário dos juros no país.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.