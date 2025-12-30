Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dólar recua 11% em 2025 e encerra o ano cotado a R$ 5,48

No último dia de negócios em 2025, o mercado de câmbio fechou com o dólar em queda de 1,47% frente ao real

A moeda americana encerra 2025 acumulando uma queda de 11,18%, em um movimento alinhado à tendência global de enfraquecimento da divisa (Designed by/Freepik)

A moeda americana encerra 2025 acumulando uma queda de 11,18%, em um movimento alinhado à tendência global de enfraquecimento da divisa (Designed by/Freepik)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17h28.

Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 17h41.

Depois de iniciar 2025 acima de R$ 6, o dólar à vista encerrou o último pregão do ano com recuo de 1,47%, cotado a R$ 5,489. Dessa forma, a moeda americana fecha 2025 acumulando uma queda de 11,18% frente ao real, em um movimento alinhado à tendência global de enfraquecimento da divisa.

A última sessão do ano do mercado de câmbio foi marcada pela formação da Ptax, taxa calculada pelo Banco Central a partir das cotações do dólar no mercado à vista.

Essa taxa serve de referência para a liquidação de contratos futuros e outros ajustes financeiros e costuma provocar oscilações, já que investidores e instituições financeiras tentam influenciar a cotação para deixá-la mais próxima dos preços que favorecem suas posições.

Ainda assim, desde o início do dia o dólar manteve-se em queda e ficou perto da mínima do dia, de R$ 4,483, depois de ter tocado os R$ 5,56 na máxima. O valor de fechamento na sessão desta terça foi o menos em duas semanas.

Desde que as eleições presidenciais de 2026 no Brasil começaram a fazer preço no mercado, o dólar se afastou das mínimas do ano e passou o superar o patamar dos R$ 5,50, ainda que longe de recuperar o valor do início de 2025.

No mês de dezembro, por exemplo, a moeda americana registrou uma valorização de 2,88% sobre o real.

Hoje, porém, a moeda brasileira reverteu o desempenho ao subir mais do que no exterior. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, registrava alta de 0,19%.

No radar do mercado também esteve a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que acabou não motivando o cenário dos juros no país.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

Acompanhe tudo sobre:DólarCâmbioMercados

Mais de Invest

Warner deve rejeitar nova oferta da Paramount, diz agência

Ata do Fed condiciona novos cortes de juros à trajetória da inflação nos EUA

O 'Mounjaro' da Lupin: empresa aposta em caneta emagrecedora na Índia

Bolsas da Europa têm melhor ano desde 2021 e Stoxx 600 fecha em recorde

Mais na Exame

Invest

Warner deve rejeitar nova oferta da Paramount, diz agência

Negócios

As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025

Pop

Artistas boicotam Kennedy Center após mudança em homenagem a Trump

Mundo

Com 35 anos, neta de JFK morre um mês após anunciar câncer terminal