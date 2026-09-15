O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial de 2026 com vantagem de 10 pontos percentuais. Segundo a pesquisa CNT, divulgada nesta terça-feira, 15, o petista registra 40,5% das intenções de voto no primeiro turno.

Seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece com 30,4% da preferência do eleitorado.

Desde o levantamento anterior, divulgado em agosto, o presidente Lula perdeu 2 pontos percentuais, uma oscilação dentro da margem de erro de 2,2 pontos. Flávio Bolsonaro cresceu 1 ponto no período.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Augusto Cury (Avante) pontua com 6%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que tem 3%. Logo atrás, Renan Santos (Missão) aparece com 2,7% e Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível e não irá concorrer, marca 1,8%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) tem 1%.

Outros candidatos não especificados somam 1,1%. Votos em branco e nulos representam 6%, e os indecisos são 7,5%.

Rejeição e avaliação do governo

Os dois líderes da corrida eleitoral também concentram os maiores índices de resistência do eleitorado. Na rejeição espontânea, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44,2%, enquanto Lula não receberia o voto de 41,1% dos entrevistados. Os demais registram rejeição abaixo de 3%.

O levantamento mediu ainda o potencial de voto, em que o petista tem 51,9% de eleitores que votariam ou poderiam votar nele, ante 42,7% do senador.

Nesta análise, Renan Santos é o candidato com menor potencial de voto (21,4%) e maior índice de desconhecimento por parte do eleitorado (41,2%). No entanto, possui um nível de eleitores que o conhecem e não votariam nele superior a Cury, Caiado e Zema, chegando a 36,1%.

A pesquisa mensurou também a percepção sobre o atual governo executivo. A avaliação negativa alcançou 39,4% (ruim e péssimo), ante 33,8% de avaliação positiva (ótimo e bom) e 25,4% que consideram a gestão regular. Quanto ao desempenho do presidente Lula à frente do Poder, 49,7% desaprovam sua atuação, enquanto 45,9% aprovam.

O raio-X do eleitorado

O detalhamento demográfico do primeiro turno revela nichos de força bem consolidados. O presidente Lula tem ampla vantagem no Nordeste, onde atinge 56% contra 22% do adversário, e entre o eleitorado de menor renda (até dois salários mínimos), marcando 47% a 24%. O petista também lidera entre os católicos, com 44% a 28%.

Por outro lado, o candidato do PL encontra seu melhor desempenho entre o eleitorado evangélico, onde Flávio Bolsonaro pontua com 40%, superando os 31% do petista. O senador também mostra competitividade no estrato de maior renda (mais de cinco salários mínimos), assumindo a dianteira com 40% contra 34% do atual presidente.

A pesquisa CNT entrevistou 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais (domiciliares e em pontos de fluxo). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06902/2026.