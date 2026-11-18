O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) passou a tratar a inteligência artificial (IA) como um dos principais riscos para o sistema financeiro americano. Na ata da reunião de 27 e 28 de outubro, divulgada nesta quarta-feira, 18, quase todos os participantes do comitê de política monetária comentaram os riscos de um cenário em que o retorno dos investimentos em IA decepcione os investidores.

Em janeiro, a preocupação era de poucos. A ata daquela reunião registrava que apenas "alguns poucos participantes" viam no financiamento da infraestrutura de IA em "mercados privados opacos" algo que merecia monitoramento. Em dez meses, o tema saiu de uma nota de rodapé da discussão sobre estabilidade financeira para o centro dela.

O que o Fed diz agora

Segundo a ata de outubro, a maioria dos participantes observou que a dívida ligada à IA cresceu rapidamente e que boa parte desse crescimento ocorreu por meio de estruturas de financiamento "complexas e opacas". Muitos comentaram as possíveis consequências de uma reprecificação dos ativos ligados ao setor.

Alguns poucos apontaram que a exposição à IA está cada vez mais concentrada em um pequeno número de empresas.

A equipe técnica do Fed foi além. Na avaliação apresentada ao comitê, destacou o rápido crescimento da dívida associada à expansão da IA e alertou que compromissos de aluguel fora do balanço e arranjos de financiamento circular entre empresas do setor podem ampliar as perdas se os retornos ficarem abaixo do esperado.

O diagnóstico geral da equipe é que as vulnerabilidades atuais podem amplificar choques "um pouco mais que o normal". Os pontos mais salientes são os valuations elevados dos ativos e a alavancagem dos hedge funds. Balanços fortes de bancos e famílias funcionam como colchão contra resultados mais graves.

A escalada ao longo do ano

As atas e os relatórios do Fed mostram como o tom mudou de reunião em reunião.

Dezembro de 2025. A IA aparecia na ata apenas como fator de mercado. O documento registrava que desenvolvimentos ligados à IA contribuíram para a volatilidade das ações das maiores empresas de tecnologia e que os gastos dessas companhias com infraestrutura de IA aceleravam. A reunião não teve discussão sobre estabilidade financeira.

Janeiro de 2026. A equipe técnica previa que o financiamento da IA traria mais emissão de dívida, mas ponderava que o baixo endividamento da maioria das empresas de tecnologia indicava capacidade de absorver esse crescimento. Entre os dirigentes, alguns discutiram vulnerabilidades ligadas ao setor, como valuations elevados, a alta concentração do valor de mercado em poucas empresas e o aumento do financiamento por dívida. Apenas alguns poucos citaram os mercados privados opacos.

Abril de 2026. A IA apareceu na análise da equipe técnica por outro caminho, a preocupação com a qualidade do crédito de veículos de crédito privado, causada em parte pelo potencial da tecnologia de afetar modelos de negócio, sobretudo no setor de software. Na discussão de estabilidade financeira, vários dirigentes citaram ameaças cibernéticas associadas ao avanço rápido da IA.

Maio de 2026. No relatório semestral de estabilidade financeira, a IA apareceu entre os riscos mais citados pelos contatos de mercado consultados pelo Fed. Os respondentes destacaram valuations, gastos de capital financiados por dívida e riscos para o mercado de trabalho.

Julho de 2026. Parte dos participantes passou a tratar o financiamento da expansão acelerada da IA como vulnerabilidade e registrou o risco de que revisões fortes para baixo nas expectativas de lucro do setor levassem a uma reprecificação ampla de ativos. Alguns poucos chamaram atenção para o quanto o investimento em IA vinha sendo financiado com empréstimos. Os spreads de crédito das hyperscalers, as gigantes de nuvem, abriram em relação aos de outras empresas com grau de investimento.

Setembro de 2026. Na ata da reunião em que o Fed voltou a subir os juros, a mesa de operações citou a competição por capital gerada pela emissão pesada de dívida privada para financiar infraestrutura de IA como um dos fatores por trás da alta dos juros dos títulos do Tesouro. Os sinais de crédito eram mistos. A mesa via os spreads da dívida das hyperscalers ainda abertos, enquanto a equipe técnica registrava leve queda no período. A ata não trouxe discussão sobre estabilidade financeira.

Outubro de 2026. Quase todos os participantes discutiram o cenário de retorno decepcionante da IA, e a maioria apontou a dívida "complexa e opaca" do setor.

Relatório de novembro dá dimensão ao problema

O relatório de estabilidade financeira divulgado pelo Fed em 13 de novembro colocou a IA no topo da lista de riscos mais citados pelos contatos de mercado e trouxe um quadro inteiro sobre a alavancagem na construção de data centers.

Segundo o documento, as emissões de dívida ligadas à computação avançada passaram de US$ 680 bilhões até outubro de 2026, cerca de cinco vezes os US$ 130 bilhões de todo o ano de 2023. O estoque de títulos de dívida negociados em mercado relacionados ao setor é estimado em mais de US$ 1,1 trilhão.

O relatório mostra que as outras obrigações cresceram ainda mais rápido que a dívida. Os contratos de aluguel que ainda não começaram a vigorar somam mais de US$ 1 trilhão, e compromissos como contratos take-or-pay e garantias de valor residual passam de US$ 2 trilhões, em valores não descontados.

Parte relevante dessas operações envolve sociedades de propósito específico que emitem dívida própria, muitas vezes com participação acionária das hyperscalers e das empresas que projetam chips para IA, o que cria uma dinâmica de financiamento circular.

Para o Fed, esse crescimento representa uma ligação cada vez mais profunda entre as maiores empresas de tecnologia e empresas menores, mais arriscadas e com menos acesso a crédito. Em caso de queda forte do setor, a exposição econômica das gigantes pode ser bem maior do que sugerem os passivos registrados em seus balanços.

Três dias depois, o diretor do Fed Michael Barr dedicou um discurso em Milão às implicações da IA para a estabilidade financeira. Ele afirmou que a dívida registrada no balanço das sete maiores empresas de IA cresceu de forma significativa em 2026 e deve passar de US$ 800 bilhões até o fim do ano.

Sinais que já aparecem no mercado

A ata de outubro mostra que o desconforto já chegou aos preços. Segundo a mesa de operações do Fed, o humor dos investidores piorou depois que duas grandes empresas de IA reportaram crescimento de receita abaixo do esperado e uma hyperscaler apresentou um plano de investimentos que exigia mais financiamento do que o mercado previa. As ações das hyperscalers sentiram o golpe, e a queda foi ainda mais forte entre as empresas de infraestrutura de IA.

Os spreads de crédito abriram tanto no grau de investimento quanto no high yield, com alta especialmente forte nos títulos high yield emitidos para financiar a construção de data centers. Muitos dirigentes avaliaram que uma disciplina maior do mercado sobre projetos muito alavancados pode moderar a demanda por investimentos.

Risco também para a inflação

A IA preocupa o Fed por outro lado. Muitos participantes veem a expansão do setor como fonte relevante de risco inflacionário. Muitos também observaram que a demanda por produtos ligados à construção da infraestrutura de IA continua pressionando a oferta e encarecendo bens de consumo ligados à tecnologia, e vários notaram que essa pressão já vai além dos setores afetados diretamente pela construção de data centers.

Isso não significa que o Fed vá subir os juros para frear o setor. Vários participantes ressaltaram na ata que a política monetária não é a ferramenta adequada para lidar diretamente com riscos à estabilidade financeira. Quase todos comentaram possíveis respostas a essas vulnerabilidades, e grupos menores de dirigentes defenderam manter colchões fortes de capital nos bancos, garantir acesso fácil às linhas de liquidez e reforçar a preparação do Fed para emprestar a infraestruturas de mercado em momentos de estresse.