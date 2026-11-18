Pela quinta sessão seguida, o dólar voltou a ganhar força frente ao real nesta quarta-feira, 18, e encerrou o pregão em alta de 1,46%, cotado a R$ 5,867. Durante a sessão, a moeda americana oscilou entre a mínima de R$ 5,78 e a máxima de R$ 5,87. Com o avanço, atingiu o maior patamar de fechamento desde 15 de abril de 2025, quando terminou o dia a R$ 5,8859.

O movimento refletiu a combinação de preocupações com o cenário fiscal brasileiro e de uma maior aversão global ao risco, em meio à perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos.

No Brasil, investidores acompanharam a votação dos principais pontos do pacote de ajuste fiscal do governo no Senado. No exterior, a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) reforçou as preocupações com a inflação e manteve novas altas de juros no radar.

O documento, referente à reunião de outubro, mostrou que dois dirigentes consideram que um aumento superior a 0,25 ponto percentual pode entrar em discussão já no encontro de dezembro, caso os próximos dados de inflação venham desfavoráveis. Quase todos os participantes avaliaram que novas altas poderão ser necessárias para garantir o retorno da inflação à meta de 2%.

Antes da divulgação da ata, o diretor do Fed Christopher Waller afirmou à CNBC que uma elevação de 0,50 ponto percentual em dezembro provavelmente será necessária caso o banco central não sinalize claramente outro aumento em janeiro.

A perspectiva de juros americanos mais altos por mais tempo tende a favorecer o dólar, ao aumentar a atratividade dos ativos denominados na moeda e reduzir o apetite por investimentos em mercados emergentes.

Inflação mantém juros americanos no radar

Para William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, a ata reforça a preocupação do banco central americano com a persistência da inflação, especialmente diante das pressões de tarifas e energia. "Na minha leitura, o debate em torno da ata mudou de possíveis cortes para a possibilidade de novas altas de juros e, principalmente, para a magnitude desses aumentos", afirma.

O estrategista avalia que o principal risco para a política monetária americana, neste momento, não está em uma eventual fraqueza da economia ou desaceleração do mercado de trabalho, mas na dificuldade de controlar a inflação. Nesse contexto, o mercado voltou a discutir até que patamar os juros podem chegar.

"O que fica mais evidente agora é que o principal risco para o Fed, neste momento, não é uma economia fraca ou um mercado de trabalho em desaceleração, mas sim a inflação. E, se a inflação continua sendo um problema, o remédio é conhecido: juros mais altos", diz.

Castro Alves pondera, porém, que a ata não trouxe uma mudança estrutural na sinalização do Fed, mas reforçou possibilidades que já vinham sendo consideradas pelos investidores. Segundo o estrategista, o impacto imediato do documento sobre os mercados foi limitado. No Fed Watch, 92,7% dos investidores apontam chance de uma alta na taxa de juros para 4% a 4,25% ao ano, na reunião de dezembro.

No mercado de câmbio, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,29%, aos 103,86 pontos.

No Brasil, o Banco Central realizou pela manhã dois leilões simultâneos de linha, com venda integral da oferta de US$ 1 bilhão. Já os dados de fluxo cambial total mostraram saldo positivo de US$ 1,3 bilhão na semana passada.