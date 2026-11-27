Hackersinvadiram a principal plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos, a Cloud One, em um incidente que pode comprometer um amplo volume de dados sensíveis de natureza tática, logística e de pessoal. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 27, pela agência de notícias Reuters, com base em três pessoas familiarizadas com o caso.

De acordo com duas dessas fontes, a invasão foi descoberta no último mês durante trabalhos de atualização do sistema e já provocou transtornos em toda a plataforma. A Reuters afirmou que não foi possível determinar a identidade dos invasores, a extensão total do ataque nem se houve roubo de dados.

Em nota enviada à agência, a Força Aérea americana declarou que "não comenta a postura de segurança, vulnerabilidades ou o status operacional de redes e sistemas específicos" e acrescentou que adota continuamente "medidas prudentes para proteger informações, sistemas e capacidades de missão" do departamento.

O que é a Cloud One

Lançada em 2017, a Cloud One foi concebida como uma central única para atender às demandas de tecnologia da informação da Força Aérea. O sistema reúne recursos de quatro gigantes de tecnologia — Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet — para operar dezenas de aplicativos, desde a gestão de folhas de pagamento e dados de pessoal até operações de logística e manutenção.

Entre as ferramentas hospedadas estão o sistema de comando e controle baseado em nuvem da Força Aérea, que reúne radares de defesa aérea e outros fluxos de dados de toda a América do Norte, e o sistema integrado de munições de combate, responsável por rastrear bombas e mísseis em mais de 200 instalações militares americanas ao redor do mundo.

A plataforma teve a SAIC como principal contratada até 2025, quando a Leidos assumiu o contrato. Procurada pela Reuters, a SAIC não respondeu, enquanto a Leidos encaminhou os questionamentos à Força Aérea.

Considerada uma das maiores plataformas de nuvem das Forças Armadas americanas, a Cloud One levou os investigadores a acionarem o Comando Cibernético dos EUA (Cyber Command) para avaliar os danos, segundo uma das fontes. "Uma invasão aqui é algo muito sério", resumiu um dos interlocutores. O Comando Cibernético não respondeu aos pedidos de comentário.

Paralisação de atualizações e falha explorada

A descoberta do ataque gerou uma série de interrupções operacionais. Segundo três fontes ouvidas sob condição de anonimato pela Reuters, os planos de migrar aplicativos administrativos para a Cloud One — uma prioridade antiga dos militares — foram suspensos.

Além disso, atualizações de softwares que já rodam na plataforma foram bloqueadas, impedindo a equipe da Força Aérea de aplicar correções justamente no momento em que uma nova leva de vulnerabilidades graves veio à tona no setor de tecnologia. Uma quinta fonte relatou ainda que alguns usuários tiveram seus privilégios de administrador revogados.

Segundo uma das pessoas ouvidas pela agência, os invasores exploraram uma vulnerabilidade de software — não identificada pela reportagem — para alcançar o chamado plano de controle do sistema. A fonte comparou esse acesso a um "controle remoto universal", já que, em tese, permitiria verificar o status operacional de aeronaves militares ou a movimentação de peças de reposição, embora não esteja claro se os hackers chegaram a fazer isso.

Sequência de ataques ao governo americano

O episódio ocorre em meio à crescente preocupação em Washington com invasões impulsionadas por inteligência artificial, consideradas especialmente arriscadas para redes em nuvem pela capacidade dos modelos de identificar falhas rapidamente em grandes superfícies digitais.

O governo dos Estados Unidos já lida com os desdobramentos de pelo menos outros seis incidentes cibernéticos revelados recentemente, segundo a Reuters: dois no FBI, uma invasão anterior a dados do Pentágono, um vazamento de informações de pessoal do Departamento de Segurança Interna (DHS), uma violação que atingiu ao menos duas agências de inteligência e um ataque ao Departamento do Tesouro.

A Cloud One já era alvo frequente de tentativas de invasão. Em um artigo publicado em 2023 no portal especializado FedScoop, a liderança da plataforma chegou a destacar uma "taxa de sucesso de 100%" na contenção de um número "impressionante" de ataques, afirmando que "não há margem para erro quando se trata de segurança".