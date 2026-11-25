Um mês após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o real acumula a maior desvalorização frente ao dólar entre 27 moedas analisadas em um levantamento da Elos Ayta. Entre 23 de outubro, último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais, e a última segunda-feira, 23, a moeda brasileira perdeu 15,63% de seu valor em relação à americana.

O resultado representa quase o dobro da queda registrada pelo peso colombiano, segundo colocado no ranking, com recuo de 8%.

O levantamento mostra que, embora o ambiente internacional tenha sido predominantemente negativo no período, a intensidade das perdas brasileiras ficou muito acima da observada em outros mercados. O real teve desempenho inferior ao de moedas fortes, como euro, libra esterlina, iene e franco suíço, e também perdeu terreno para praticamente todos os pares emergentes analisados.

A desvalorização foi mais intensa do que a registrada pelo peso mexicano, que caiu 2,60% frente ao dólar; assim como pelo peso chileno, com queda de 3,01%, e o sol peruano (-0,10%). Na outra ponta, a rúpia indiana foi a única moeda da lista a se valorizar frente ao dólar, com alta de 2,18%.

Por que o dólar está subindo frente ao real?

O movimento reflete uma combinação de fatores, com destaque para a reprecificação dos ativos brasileiros após o resultado eleitoral e a preocupação dos investidores com a trajetória das contas públicas. Na segunda, o dólar chegou a R$ 6,006, maior cotação desde abril de 2025. Nesta terça-feira, 24, a moeda americana encerrou o pregão em queda de 0,27%, a R$ 5,9101.

O levantamento da Elos Ayta, porém, ressalta que a comparação utiliza o segundo turno como referência temporal e não atribui exclusivamente à eleição as variações observadas nos mercados.

Mas uma das explicações é que, desde a reeleição de Lula, os investidores passaram a cobrar sinais mais claros sobre a condução da política econômica e a capacidade do governo de estabilizar a dívida pública. A preocupação é que a ausência de medidas estruturais para conter o avanço das despesas obrigatórias mantenha os juros elevados por mais tempo e aumente o prêmio de risco exigido para investir no Brasil.

A dimensão da reação apareceu já na primeira semana após a eleição. Em 30 de outubro, o dólar encerrou o mês eleitoral com valorização de 9,04% frente ao real, a R$ 5,444, na maior alta semanal desde a semana encerrada em 24 de outubro de 2008, durante a crise financeira global.

Naquele momento, Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa, atribuiu parte da pressão cambial à volatilidade característica dos períodos eleitorais e à redução da exposição de investidores a ativos domésticos. "Esse ambiente favoreceu a saída de recursos de ativos domésticos, impulsionando a valorização do dólar frente ao real", afirmou.

A preocupação fiscal continuou no radar nas semanas seguintes. Em entrevista à EXAME, Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, avaliou que o risco para o câmbio é "assimétrico para cima", ou seja, há mais possibilidades de o dólar se aproximar de R$ 6 do que de voltar para R$ 5.

Para a economista, o problema está na dificuldade de conciliar o crescimento das despesas obrigatórias com a estabilização da dívida pública. Segundo Srour, a dívida cresceu 10 pontos percentuais nos últimos quatro anos e pode avançar outros 15 a 20 pontos nos próximos quatro, caso não haja mudanças na trajetória dos gastos.

"Existe uma urgência de que é preciso mudar o crescimento do gasto obrigatório", afirmou.

A diretora de macroeconomia do UBS também avalia que o Brasil não deve contar, em 2027, com a mesma ajuda do cenário internacional que favoreceu o real em 2025. Naquele ano, a moeda brasileira se beneficiou do enfraquecimento global do dólar e da diversificação dos investimentos internacionais.

"A gente andou conforme nossos pares, não foi mérito nosso", disse a economista sobre a valorização do real naquele período.

Para o próximo ano, a expectativa é diferente. A resiliência da economia americana, com consumo e serviços fortes, além de uma inflação persistente, pode favorecer a moeda dos Estados Unidos. Nesse cenário, o desempenho do real dependerá ainda mais dos fatores domésticos.

Goldman vê oportunidade no real, mas faz ressalvas

A leitura de que o real está pressionado não significa, porém, que todos os bancos tenham abandonado a perspectiva de valorização da moeda brasileira.

Em relatório de perspectivas para mercados emergentes divulgado em novembro, o Goldman Sachs classificou o real como uma das apostas mais interessantes entre as moedas acompanhadas pelo banco para 2027. A avaliação considera dois fatores: o carrego elevado, proporcionado pelos juros brasileiros, e o valuation, que indica uma moeda relativamente barata.

A estratégia de carry trade consiste em tomar recursos emprestados em países com juros baixos, como os Estados Unidos, com uma taxa de 3,75% a 4%, para investir em mercados que oferecem taxas mais altas, como o Brasil que tem a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O ganho vem da diferença entre os juros, desde que a variação cambial não comprometa o retorno.

Segundo o Goldman, a combinação entre carrego e valuation tornou o real e a rúpia indiana mais atraentes do que outras moedas emergentes.

O banco, no entanto, faz uma ressalva importante sobre o curto prazo. Para os estrategistas liderados por Kamakshya Trivedi, a incerteza fiscal continua sendo o principal obstáculo à recuperação da moeda brasileira. "No curto prazo, porém, a incerteza fiscal continua sendo o principal obstáculo", pondera o relatório.

O Goldman também considera que o peso colombiano pode apresentar desempenho melhor do que o real no curtíssimo prazo, diante de um quadro fiscal que classifica como "mais claro e construtivo" na Colômbia.

Outro ponto de atenção é o comportamento dos juros brasileiros. O banco avalia que a política fiscal, e não a monetária, será determinante para destravar valor na curva de juros. Embora veja espaço para uma queda das taxas futuras, a instituição afirma que precisa de um "empurrão fiscal" para ter convicção nessa posição.

Pacote fiscal pode ajudar, mas mercado ainda olha para 2027

Nesta terça, Lula sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso, que prevê uma economia de até R$ 56,1 bilhões em 2027.

Entre as medidas estão a redução do limite de crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2% nos anos em que houver contingenciamento e medidas adicionais de contenção, além da ampliação das possibilidades de bloqueio de gastos para perseguir o centro da meta fiscal.

O projeto também prevê uma redução maior dos incentivos e benefícios tributários, com expectativa de arrecadação adicional de R$ 15 bilhões. A aprovação representa uma vitória política para o governo em uma pauta de caráter orçamentário, mas não elimina as dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas nos próximos anos.

Para Solange Srour, o mercado precisa enxergar mudanças na trajetória dos gastos obrigatórios para que os juros de médio e longo prazo possam cair. Segundo a economista, essas taxas são particularmente importantes para o custo de capital das empresas e para o desempenho da bolsa.

A economista também relativiza a capacidade de atuação do Banco Central para conter uma eventual escalada do dólar. Embora a autoridade monetária possa intervir no mercado de câmbio, essas operações não alteram os fundamentos da economia. "Se existe uma tendência do fundamento fiscal piorar, o câmbio vai seguir essa trajetória, independente das intervenções pontuais do Banco Central", afirmou.

No cenário-base do UBS, caso o governo apresente um ajuste fiscal considerado razoável pelo mercado, o dólar poderia permanecer entre R$ 5,50 e R$ 5,60. Uma decepção com as medidas, por outro lado, deixaria a trajetória cambial mais incerta. "A gente, economista, não consegue prever câmbio. A gente só sabe uma coisa, que o céu é o limite", disse Srour.