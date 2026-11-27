A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma forte reação nos mercados financeiros, antes mesmo de ser oficialmente confirmada. Ao longo desta quinta-feira, 26, investidores anteciparam a possibilidade de o presidente do conselho de administração do Bradesco assumir a equipe econômica e passaram a incorporar aos preços a expectativa de uma mudança na condução da política fiscal a partir de 2027.

O resultado foi um dos pregões mais positivos da bolsa brasileira desde o primeiro turno das eleições. O Ibovespa disparou 6,07%, aos 176.799,84 pontos, na maior alta desde 5 de outubro, quando o então candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) avançou em primeiro lugar na disputa, após o primeiro turno, provocando uma forte valorização dos ativos brasileiros. Naquela ocasião, o índice subiu 7,70%.

O movimento também se refletiu no valor de mercado das companhias listadas na B3. Segundo levantamento da Elos Ayta, as empresas brasileiras ganharam R$ 232 bilhões em valor de mercado em um único pregão, uma valorização de 4,93%. O montante equivale ao valor de mercado do BTG Pactual (do memso grupo controlador da EXAME) e representa aproximadamente 47% do valor do Itaú Unibanco.

O valor de mercado consolidado das companhias passou de R$ 4,70 trilhões para R$ 4,93 trilhões. Apesar da recuperação expressiva, o mercado ainda não recuperou as perdas provocadas pela reação à vitória de Lula no segundo turno. O valor das empresas listadas permanece R$ 747 bilhões abaixo do registrado em 23 de outubro, último pregão antes da votação, e R$ 360 bilhões abaixo do observado em 2 de outubro, antes do primeiro turno.

A comparação ajuda a dimensionar a sensibilidade dos investidores às expectativas sobre a política econômica. Em 5 de outubro, primeiro pregão após o primeiro turno, as empresas ganharam R$ 377 bilhões em valor de mercado. Já em 26 de outubro, depois do segundo turno, perderam R$ 732 bilhões em uma única sessão.

Trabuco na Fazenda muda percepção de risco

A confirmação de Trabuco ocorreu somente na noite desta quinta-feira, depois do fechamento dos mercados. O banqueiro esteve no Palácio da Alvorada para discutir com Lula os termos de sua participação no governo e aceitou o convite para assumir a Fazenda. A expectativa em torno de seu nome, no entanto, já vinha sustentando a recuperação dos ativos nos pregões anteriores.

Para a Genial Investimentos, a indicação representa uma mudança relevante na percepção de risco sobre a condução da política econômica. Em relatório assinado por Roberto Motta e Thainá Rambaldo, a instituição resume a avaliação a “Trabuco muda a percepção de risco, mas a execução fiscal determinará o próximo movimento”.

Na avaliação da casa, a experiência do banqueiro no setor financeiro, sua capacidade de interlocução institucional e a expectativa de uma equipe econômica mais comprometida com o controle das despesas ajudam a reduzir o prêmio de risco incorporado aos ativos brasileiros.

A reação apareceu em diferentes mercados. Além da alta da bolsa, o dólar à vista caiu 1,25%, para R$ 5,7441, na quarta sessão consecutiva de baixa. Os juros futuros também recuaram em toda a extensão da curva. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 passou de 14,708% para 14,200%, enquanto o vencimento para janeiro de 2035 caiu de 15,082% para 14,505%.

Para os analistas da Genial, a mudança de percepção abre espaço para uma reprecificação dos ativos , mas ainda não representa uma transformação dos fundamentos econômicos. O mercado passa a considerar a possibilidade de uma política fiscal menos expansionista, mas precisará ver se o futuro ministro terá autonomia política, apoio de Lula e capacidade de aprovar medidas estruturais.

"Na bolsa, a melhora da percepção de risco abre espaço para recuperação de setores sensíveis aos juros, especialmente bancos e empresas domésticas. A seleção de ativos deve considerar geração de caixa, alavancagem, qualidade do balanço e capacidade de atravessar um ambiente de crescimento ainda moderado", afirmaram.

"A principal conclusão é que a nomeação de Trabuco muda a função de reação do mercado em relação ao Brasil: o cenário deixa de ser precificado exclusivamente pela deterioração fiscal e passa a incorporar a possibilidade de ajuste. Mas essa mudança ainda precisa ser validada".

Ajuste fiscal será o primeiro teste de Trabuco

O principal desafio do futuro ministro será interromper a deterioração das contas públicas e estabelecer uma trajetória sustentável para a dívida, na avaliação do mercado. A dimensão do ajuste fiscal necessário também é um dos fatores que impedem uma leitura mais otimista sobre a sustentabilidade do rali.

O primeiro pacote fiscal já sancionado tem impacto estimado em aproximadamente R$ 50 bilhões nas contas de 2027. Nesse contexto, aProposta de Emenda à Constituição (PEC) que o governo prepara para conter o crescimento das despesas obrigatórias será o primeiro teste concreto da capacidade de articulação de Trabuco.

Entre as alternativas em discussão estão limitações à expansão de gastos atualmente fora do arcabouço fiscal, mudanças nas regras de vinculação de despesas e restrições aos supersalários e aos chamados penduricalhos do funcionalismo público. Mas a proposta também enfrenta resistências políticas.

Para a Genial, a composição do Congresso pode favorecer a aprovação de reformas estruturais, mas Trabuco também precisará administrar resistências dentro da própria base governista e pressões por ampliação de gastos.

Outro fator determinante será o respaldo de Lula. A experiência de Henrique Meirelles à frente da Fazenda reforça, segundo a análise, a importância da autonomia para tomar decisões e do apoio presidencial para implementar medidas de ajuste. Sem sustentação política, a credibilidade pessoal do novo ministro pode não ser suficiente para alterar a trajetória fiscal.

Bancos e empresas domésticas podem se beneficiar na bolsa

O Citi também vê potencial de valorização para empresas do setor financeiro com a chegada de Trabuco à Fazenda. Em análise sobre a possível indicação, o banco avalia que a experiência do executivo no setor bancário e sua reputação no mercado podem provocar um rali de curto prazo nos ativos financeiros brasileiros.

Entre as companhias que poderiam se beneficiar, o Citi destaca empresas do mercado de capitais, como XP, B3, BTG Pactual e BR Partners. O Bradesco também aparece entre os potenciais beneficiados, diante de sua avaliação descontada e maior sensibilidade às taxas domésticas e ao risco soberano.

O banco, porém, faz uma ressalva: uma valorização inicial seria impulsionada principalmente pelo sentimento dos investidores e pelo posicionamento do mercado, sem representar, por si só, uma mudança nos fundamentos macroeconômicos. Para sustentar a alta, seriam necessárias medidas fiscais concretas e evidências de execução.