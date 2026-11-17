O dólar rompeu a barreira dos R$ 5,70 nesta segunda-feira, 16, e voltou ao patamar de maio de 2025. O dólar turismo está ainda mais alto, na casa dos R$ 5,80, por causa de tarifas e impostos. Um conjunto de fatores leva a moeda a esse nível, entre eles os ruídos sobre quem vai assumir o Ministério da Fazenda, possíveis propostas de taxação dos super-ricos e os juros nos EUA. Neste cenário de muitos rumores e algum estresse no mercado, como se planejar para uma viagem internacional agora?

A conveniência de levar dólar físico, por exemplo, tem um preço. “As casas de câmbio possuem um custo maior justamente porque sua estrutura necessita de funcionários para atendimento, espaço adequado com segurança, além do transporte e guarda de numerário físico. O valor fica tão acima do dólar comercial, que o mercado nomeou o custo desta transação dólar turismo”, explica Danilo Brito, planejador financeiro CFP pela Planejar.

Por isso, a cotação divulgada como dólar comercial não é necessariamente aquela que o consumidor encontrará. “É preciso considerar o spread cobrado pela instituição, o IOF e eventuais tarifas. Nesse sentido, contas internacionais e cartões de débito em moeda estrangeira podem ser alternativas interessantes, especialmente para quem consegue antecipar a conversão”, afirma Harion Camargo, planejador financeiro CFP pela Planejar.

Como tentar um dólar mais baixo?

Para “fugir” da cotação alta do dólar, há alternativas. Uma delas, segundo Camargo, é não deixar para comprar toda a moeda na véspera da viagem. “Como o câmbio responde a uma série de fatores, como as incertezas fiscais no Brasil e as perspectivas para os juros americanos, tentar prever o melhor momento para comprar dólares é bastante difícil”, diz.

“O ideal é que o indivíduo se dolarize com antecedência e não deixe para a última hora. A estratégia mais segura com o dólar neste patamar é comprar aos poucos e formar um preço médio. Esperar por uma queda ou comprar tudo de uma vez é uma aposta”, complementa Brito.

Já o cartão de crédito continua útil para reservas e imprevistos, mas é importante conhecer os custos envolvidos. Atualmente, o IOF aplicável às operações cambiais destinadas a despesas pessoais no exterior é de 3,5%. A conversão da moeda também é realizada no dia da transação, o que pode encarecer ainda mais a viagem. Ou seja, cada compra fica sujeita à cotação do dia em que foi feita. “Portanto, essa definitivamente é a decisão mais arriscada”, alerta Brito.

Outra alternativa é abrir uma conta internacional, que permite fazer remessas aos poucos e se organizar com antecedência para a viagem. “Existem várias instituições internacionais nas quais o indivíduo pode abrir sua conta de forma rápida, gratuita e online, utilizando seu smartphone. É possível configurar alertas de cotação por meio de apps de contas globais e sites que avisam quando o dólar cai abaixo de um valor”, diz Brito.

Para viagens planejadas com mais de um ano de antecedência, Brito também aponta a possibilidade de investir em ativos dolarizados. Segundo ele, remessas com finalidade de investimento têm IOF de 1,10%, enquanto operações destinadas à disponibilidade imediata dos recursos, como cartões, saques no exterior e compra de moeda em espécie, estão sujeitas à alíquota de 3,5%.

“Também recomendo não depender de uma única forma de pagamento. Combinar uma conta internacional, um cartão de crédito e uma quantia em espécie proporciona mais segurança durante a viagem. Além disso, vale elaborar um orçamento considerando todas as despesas, não apenas passagens e hospedagem, mas também alimentação, transporte, passeios e uma margem para imprevistos”, comenta Camargo.

Para dimensionar o impacto, uma despesa de US$ 3 mil representa R$ 17.100 com o dólar a R$ 5,70. Se a cotação chegar a R$ 5,90, esse mesmo orçamento passa para R$ 17.700, uma diferença de R$ 600, antes de impostos e tarifas.

“No fim, não acredito que o viajante deva transformar a compra de dólares em uma tentativa de acertar o mercado. Não há como garantir se a moeda vai subir ou cair nos próximos meses. O mais prudente é antecipar o planejamento, comprar gradualmente, comparar as alternativas disponíveis e viajar com um orçamento que comporte eventuais oscilações cambiais, sem comprometer suas demais obrigações financeiras”, conclui Camargo.

Por que o dólar sobe tanto?

Na manhã desta segunda-feira, circularam no mercado rumores sobre a possível indicação de Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES, para assumir o Ministério da Fazenda. “As pessoas veem isso com muita restrição”, aponta Felipe Passero, sócio da Jaguaretê Investimentos. Mercadante, porém, afirmou que não pretende assumir nenhum ministério do governo Lula.

Além disso, na última sexta-feira, 13, deputados do PT apresentaram projetos de lei que não agradaram ao mercado, na visão de Passero. Um deles prevê a possibilidade de tributar o patrimônio de quem tem mais de R$ 15 milhões, incluindo imóveis, joias, terras e participações em empresas, entre outros bens.

“Os critérios de avaliação são bastante subjetivos. Mas, se isso acontecesse, poderia levar a uma saída muito grande de capital. Muito grande mesmo”, afirma Passero. Segundo o investidor, caso metade das pessoas com patrimônio superior a R$ 15 milhões retire seus investimentos do país, a saída de recursos poderia chegar a R$ 2,5 trilhões, com base em dados da Anbima.

A questão fiscal concentra as atenções, mas o principal problema não é o resultado primário, e sim o peso dos juros sobre a dívida pública. Nos 12 meses encerrados em setembro, segundo as notas estatísticas do Banco Central, o déficit primário foi de R$ 70 bilhões, enquanto as despesas com juros somaram R$ 1,205 trilhão, respondendo por 94,5% do déficit nominal. Os juros da dívida pública somam 8,99% do PIB em 12 meses, enquanto a dívida bruta está em 82,9% do PIB, e o mercado projeta 95% em 2030.

“Existe um componente de circularidade nesse processo: o mercado exige juros elevados diante do risco fiscal, mas esses mesmos juros contribuem para aumentar o endividamento e alimentar a percepção de risco”, afirma Gustavo Pessoa, professor de Economia da FGV.

A alta do dólar, porém, não reflete uma falta de moeda estrangeira entrando no país. Em outubro, o Brasil registrou a maior entrada mensal de dólares da série histórica do Banco Central, de US$ 18,2 bilhões, com forte participação dos exportadores. As commodities também não explicam o movimento: o petróleo recuou no último mês, mas segue quase 50% acima do nível de um ano atrás, enquanto a soja se mantém em patamar elevado.

Segundo Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital, o que mudou foi o canal financeiro, com saída líquida de US$ 3,1 bilhões na primeira semana de novembro. A pressão, portanto, está relacionada à movimentação de investidores, que passaram a retirar recursos do mercado brasileiro diante das incertezas fiscais e políticas.

O quadro fiscal também é pressionado pelo crescimento das despesas obrigatórias. Os benefícios do INSS e do BPC somam R$ 1,31 trilhão no Orçamento de 2027, cerca de metade de todo o limite de gastos, e boa parte dessas despesas acompanha a variação do salário mínimo. O pacote fiscal aprovado pelo Senado na última quinta-feira, 12, prevê uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027, segundo o parecer do relator, Eduardo Braga, enquanto a Instituição Fiscal Independente (IFI) estima que estabilizar a dívida exigiria cerca de R$ 338 bilhões por ano.

“Por isso, a probabilidade de um ajuste capaz de reduzir os juros no curto prazo é baixa”, diz Belitardo.

Outro fator responsável pela valorização da moeda americana é o cenário externo. O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) manteve os juros entre 3,75% e 4,00% em outubro, depois de elevá-los em setembro, com dois votos a favor de uma nova alta, diante da inflação pressionada pela energia. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,4% em outubro, acima da expectativa de 0,3%, e o núcleo avançou 0,3%, ante projeção de 0,2%.

Com isso, segundo André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, a chance de alta de juros pelo Fed em dezembro, antes estimada em cerca de 70%, passou a 100%.

O dólar pode recuar?

Apesar da pressão sobre o câmbio, o mercado ainda vê espaço para uma recuperação do real. O Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, aponta uma expectativa mediana de R$ 5,40 para o dólar em dezembro de 2026 e de R$ 5,45 em dezembro de 2027.

Mas a Hike Capital trabalha com uma estimativa mais alta: entre R$ 5,60 e R$ 5,80 até o primeiro trimestre de 2027. Segundo Belitardo, a manutenção do atual cenário fiscal deve preservar o prêmio de risco elevado e limitar a queda da moeda americana.

Para o gestor, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, de aproximadamente 10 pontos percentuais, e a tendência de os exportadores venderem mais dólares quando o câmbio sobe ajudam a limitar uma alta maior. Uma cotação abaixo de R$ 5,60 dependeria de sinais concretos de ajuste fiscal, enquanto o afrouxamento da meta ou o aumento de gastos poderia levar o dólar acima de R$ 5,80.

Já Pessoa avalia que existe espaço para a recuperação do real, desde que haja melhora das condições internacionais e redução das incertezas domésticas. Para ele, juros elevados, por si só, não garantem a entrada de capital. É necessário recuperar a confiança dos investidores com maior previsibilidade econômica, controle fiscal e perspectivas consistentes de crescimento.