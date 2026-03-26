Correios dos EUA preparam alta de 8% nas tarifas com pressão nos custos

Enviar encomendas pelos Correios dos Estados Unidos deve ficar mais caro nas próximas semanas. O USPS (United States Postal Service) anunciou um aumento de cerca de 8% nas tarifas de serviços como Priority Mail e Ground Advantage. O reajuste começa a valer em 26 de abril e deve permanecer em vigor até janeiro de 2027.

A medida foi apresentada como temporária, mas ocorre em um momento de pressão estrutural sobre os custos da operação. Segundo a própria agência, o objetivo é cobrir despesas básicas em um cenário de transporte mais caro. O USPS afirmou que, ao fim do período, poderá revisar a estratégia de preços e decidir por uma abordagem permanente.

A justificativa central para o aumento está no encarecimento da logística. A estatal americana apontou que seus concorrentes já vêm repassando custos por meio de sobretaxas — especialmente ligadas ao combustível. “Os custos de transporte têm aumentado e nossos concorrentes reagiram com uma série de sobretaxas”, afirmou o serviço postal em comunicado.

Diferentemente de empresas privadas, o USPS vinha evitando esse tipo de cobrança adicional — o que, na prática, pressionou ainda mais suas margens. Mesmo com o reajuste, a agência afirma que suas tarifas seguem entre as mais baixas do mundo industrializado.

O pano de fundo é a disparada recente do petróleo, que afeta diretamente cadeias logísticas globais. Desde o agravamento do conflito com o Irã, no fim de fevereiro, o transporte de óleo pelo Estreito de Ormuz — uma das principais rotas do mundo — foi impactado, elevando custos de frete, aviação e transporte marítimo.

Recursos acabam em 12 meses

O aumento das tarifas também expõe uma fragilidade financeira mais profunda. O diretor-geral dos correios, David Steiner, afirmou ao Congresso que a agência pode ficar sem recursos em cerca de um ano. “Se continuarmos no ritmo atual, o Serviço Postal não conseguirá operar”, disse o executivo em audiência na Câmara dos Representantes, de acordo com o Business Insider.

O executivo apresentou sua visão para a agência em meio à pressão de parlamentares sobre a sustentabilidade do serviço postal. O presidente do colegiado, o republicano Pete Sessions, destacou a urgência do tema, enquanto membros da oposição alertaram para riscos de mudanças estruturais, como uma eventual privatização.

Na audiência, Steiner atribuiu o risco de colapso financeiro a fatores como queda no volume de correspondências, obrigações previdenciárias elevadas e restrições ao uso de capital. Segundo ele, o modelo atual limita a capacidade de investimento e financiamento da agência..

Entre as medidas defendidas, o diretor-geral pediu ao Congresso a ampliação do limite de endividamento da agência. A proposta, segundo ele, daria tempo para uma reestruturação mais ampla do modelo operacional.