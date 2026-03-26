Petróleo volta a superar US$ 108 com dificuldades em acordo EUA-Irã

Os preços do petróleo voltaram a subir com força nesta quinta-feira, 26, revertendo as perdas da véspera, em meio à crescente incerteza sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã e à intensificação das tensões no Oriente Médio.

No encerramento das negociações nesta quinta, o contrato para maio do petróleo do tipo Brent, referência global, avançou 5,66%, fechando a US$ 108,01 por barril. Já o WTI, referência americana, subiu 4,61%, a US$ 94,48 por barril.

A alta reflete a piora na percepção de risco geopolítico, após sinais contraditórios sobre um possível acordo de cessar-fogo. O conflito entre EUA e Irã se aproxima de um mês sem solução, neste sábado, 28, enquanto ataques com mísseis continuam na região e o bloqueio do Estreito de Ormuz segue pressionando a oferta global da commodity.

Ao longo do dia, declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentaram a cautela dos investidores. Em reunião de gabinete na Casa Branca, Trump afirmou que não sabe se será possível fechar um acordo final de cessar-fogo com o Irã.

"Não sei se seremos capazes de fazer isso", disse o presidente, que também voltou a ameaçar Teerã com novos ataques caso não haja avanço nas negociações. Segundo ele, o país persa precisa abandonar suas ambições nucleares para encerrar o conflito. “Se não quiserem, seremos o pior pesadelo deles”, afirmou.

Apesar do tom duro, o governo americano teria indicado à Casa Branca que ainda busca uma solução diplomática. O enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, confirmou o envio de uma proposta com 15 pontos ao Irã, mediada pelo Paquistão, e disse haver sinais de interesse por parte de Teerã.

Do lado iraniano, no entanto, a reação inicial foi negativa. Autoridades classificaram o plano como "unilateral e injusto", o que elevou as dúvidas sobre a viabilidade de um acordo no curto prazo.

O movimento desta quinta-feira contrasta com o observado na véspera. Na quarta-feira, 25, os preços do petróleo recuaram após notícias de que um cessar-fogo estaria em negociação. O Brent caiu 2,17%, a US$ 102,22 por barril, enquanto o WTI recuou 2,20%, a US$ 90,32.