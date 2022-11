Com câmbio fixo, moeda do Catar tem mais valor que o real: saiba qual é

Muitos dos milhares de torcedores que viajaram para assistir à Copa do Mundo do Catar estão utilizando pela primeira vez o rial catarense. Embora com nome parecido ao do real brasileiro, a moeda oficial do Catar foi criada antes, em 1973, quando o país deixou de usar o rial saudita.

A moeda não é só mais antiga que o real, como também mais valorizada. A cotação atual, que varia muito de acordo com o dólar, é de 1 real para cada 0,68 rial catarense. Já com 1 dólar americano é possível comprar 3,65 riais catarenses e 5,37 real brasileiro (com base na cotação de sexta-feira, 18).

A cotação de 3,65 riais catarenses para cada dólar, por sinal, é fixada desde 2001pelo Banco Central do Catar (QCB, na sigla em inlgês) como uma âncora de sua política monetária. Em seu site, o QCB assegura que a medida em vigor "sempre teve alta credibilidade", o que, em tese, mitigaria práticas como "câmbio paralelo", relativamente comum em países que adotam políticas semelhantes.

"Até o momento, a QCB continuou implementando sua política cambial de forte atrelamento ao dólar a um preço médio de 3,64 rial catarense para cada dólar", afirmou o QBC em seu site.

Antes de 2001, a política do rial catarense era atrelada ao rial saudita, com a banda cambial de mais ou menos 4,762% a 7,25% de diferença em relação à moeda da Arábia Saudita.