Nvidia afirma ter encontrado mercado de US$ 200 bilhões com CPU para agentes IA

A Nvidia diz ter encontrado um TAM (mercado total endereçável) de US$ 200 bilhões, com o Vera CPU, voltado para agentes de inteligência artificial.

Lançado em março deste ano, o Vera é a aposta da companhia para se fortalecer no mercado de CPUs, hoje liderado pela Intel e pela AMD. Em reunião na quarta-feira (20) para anunciar resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, a CFO da Nvidia, Colette Kress, declarou que a empresa está se preparando para se tornar “o fornecedor líder mundial de CPUs”.

A estimativa da empresa é de que os CPUs gerem renda de US$ 20 bilhões neste ano. De acordo com Kress, os maiores hyperscalers já estão colaborando para o desenvolvimento do CPU Vera. Entre as empresas que já participam do ecossistema estão Alibaba Cloud, CoreWave, Meta e Oracle Cloud Infrastructure.

Hoje, a Nvidia domina o mercado de GPUs, chips que processam de forma paralela quantidades massivas de dados e, por isso, se tornaram essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Já os CPUs são centrais para o tráfego de dados em data centers, e os agentes IA tem impulsionado a necessidade desses processadores.

Por operarem de forma contínua, os agentes de IA requerem poder computacional sustentado com comunicação rápida entre núcleos de processamento.

Há, porém, um gargalo na produção de tais CPUs. A Intel, por exemplo, viu suas ações aumentarem 222% em um ano em razão da busca por esses processadores, mas a restrição enfrentada pela empresa impede que ela atenda toda a demanda existente.

A Nvidia tem entrado no mercado dos CPUs vislumbrando preencher essa lacuna. A Nvidia diz que o Vera CPU tem o dobro de eficiência e é 50% mais rápido do que as CPUs tradicionais de grande escala. A companhia também afirma que o CPU Vera permite respostas mais rápidas de agentes IA e conta com núcleos de alto desempenho e baixo consumo de energia.

O produto foi co-desenvolvido com as GPUs Rubin e a arquitetura NVLink da Nvidia e pode ser adquirido de forma autônoma ou integrada aos racks Rubin.