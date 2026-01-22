Inteligência Artificial

Adobe aposta em IA generativa privada para conquistar Hollywood

Anunciada durante o Sundance, iniciativa Firefly Foundry mira estúdios e promete modelos treinados apenas com IP próprio de clientes como Disney

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11h46.

A Adobe anunciou uma nova ofensiva no mercado de IA generativa voltada à indústria do entretenimento, com foco em estúdios preocupados com direitos autorais. A iniciativa, batizada de Firefly Foundry, foi apresentada durante o Festival de Sundance e prevê o desenvolvimento de modelos privados, treinados exclusivamente com propriedade intelectual dos próprios clientes.

Diferentemente de sistemas alimentados por dados coletados da internet, os modelos do Firefly Foundry são personalizados para cada empresa e integrados a ferramentas como o Premiere, permitindo gerar vídeos, ativos em 3D e gráficos vetoriais. A proposta, segundo a Adobe, é acelerar processos criativos sem comprometer controle artístico ou propriedade sobre personagens e marcas.

A estratégia surge após demandas de grandes clientes, como Disney, que buscavam soluções capazes de compreender universos complexos, múltiplos personagens e regras físicas específicas. Segundo a empresa, versões anteriores do Firefly eram limitadas por serem treinadas apenas com conteúdos licenciados pela própria Adobe, o que restringia aplicações mais avançadas.

Para ampliar a adoção, a Adobe firmou parcerias com agências como Creative Artists Agency e William Morris Endeavor, além de diretores e escolas de design. Ao combinar sua base histórica de usuários com modelos de IA sob medida, a empresa tenta se posicionar como uma alternativa “segura” em meio às disputas legais que cercam o uso de inteligência artificial em Hollywood.

Acompanhe tudo sobre:AdobeInteligência artificialHollywood

Mais de Inteligência Artificial

IA divide empresas: líderes veem eficiência, mas funcionários relatam sobrecarga

Apple planeja transformar a Siri em chatbot similar ao ChatGPT

Uso de IA em fraudes de identidade cresceu 300%, revela Veriff

IA vai criar mais empregos do que tirar, diz CEO da Nvidia em Davos

Mais na Exame

Casual

'Pecadores' supera 'Titanic' e se torna o filme mais indicado na história do Oscar

Future of Money

Negociado "de lado", bitcoin tem "equilíbrio delicado" em US$ 89 mil

Negócios

Zoop mira R$ 1 bi apostando em celular como maquininha

Carreira

Aos 18 anos, ele faturou US$ 315 mil em um mês com impressão 3D e marketing digital