Adobe aposta em IA generativa privada para conquistar Hollywood

A Adobe anunciou uma nova ofensiva no mercado de IA generativa voltada à indústria do entretenimento, com foco em estúdios preocupados com direitos autorais. A iniciativa, batizada de Firefly Foundry, foi apresentada durante o Festival de Sundance e prevê o desenvolvimento de modelos privados, treinados exclusivamente com propriedade intelectual dos próprios clientes.

Diferentemente de sistemas alimentados por dados coletados da internet, os modelos do Firefly Foundry são personalizados para cada empresa e integrados a ferramentas como o Premiere, permitindo gerar vídeos, ativos em 3D e gráficos vetoriais. A proposta, segundo a Adobe, é acelerar processos criativos sem comprometer controle artístico ou propriedade sobre personagens e marcas.

A estratégia surge após demandas de grandes clientes, como Disney, que buscavam soluções capazes de compreender universos complexos, múltiplos personagens e regras físicas específicas. Segundo a empresa, versões anteriores do Firefly eram limitadas por serem treinadas apenas com conteúdos licenciados pela própria Adobe, o que restringia aplicações mais avançadas.

Para ampliar a adoção, a Adobe firmou parcerias com agências como Creative Artists Agency e William Morris Endeavor, além de diretores e escolas de design. Ao combinar sua base histórica de usuários com modelos de IA sob medida, a empresa tenta se posicionar como uma alternativa “segura” em meio às disputas legais que cercam o uso de inteligência artificial em Hollywood.