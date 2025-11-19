Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Adobe compra plataforma de marketing digital Semrush por US$ 1,9 bilhões

Negócio é a terceira maior aquisição da história da companhia e sinaliza mudança de estratégia após a Figma

Adobe headquarters in San Jose, California, US, on Thursday, Nov. 30, 2023. Adobe Inc. is scheduled to release earnings figures on December 13. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images (David Paul Morris/Getty Images)

Adobe headquarters in San Jose, California, US, on Thursday, Nov. 30, 2023. Adobe Inc. is scheduled to release earnings figures on December 13. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images (David Paul Morris/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15h06.

A Adobe voltou ao mercado de aquisições depois de quase três anos de silêncio estratégico. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 19, a compra da Semrush, plataforma de análise e otimização de marketing digital, por US$ 1,9 bilhão. O acordo, totalmente em dinheiro, é o primeiro desde a tentativa frustrada de adquirir a Figma por US$ 20 bilhões, operação abandonada em 2023 após pressão de reguladores na Europa e no Reino Unido.

A transação avalia a Semrush em US$ 12 por ação, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026. Caso seja aprovada, será a terceira maior compra da história da Adobe, atrás apenas de Marketo (2018) e Macromedia (2005). O anúncio mexeu imediatamente com o mercado: as ações da Semrush dispararam até 75%, chegando a US$ 11,83 — seu maior salto intradiário desde o IPO em 2021 — enquanto a Adobe recuou 2,2%.

Uma aposta para além do Photoshop

A aposta na Semrush sinaliza o esforço da Adobe para reforçar sua relevância em marketing digital, segmento que vem ganhando peso dentro do portfólio da companhia. A plataforma comprada é conhecida por soluções que ajudam empresas a analisar tráfego, concorrência e presença online, inclusive em resultados influenciados por modelos de IA generativa, área que se tornou crucial com a ascensão de ferramentas como ChatGPT e Gemini.

Ainda que seja dona de franquias onipresentes entre criadores — como Photoshop e Premiere — a Adobe enfrenta uma questão que ronda praticamente toda empresa de software criativo: a IA generativa ameaça comer parte do seu negócio. Modelos de imagem e vídeo, cada vez mais eficientes, pressionam o valor percebido de ferramentas profissionais, afetando expectativas de crescimento.

Isso ajuda a explicar por que as ações da já Adobe caíram cerca de 25% no acumulado do ano.

Acompanhe tudo sobre:AdobeFusões e Aquisições

Mais de Tecnologia

Cão-robô da Boston Dynamics já atua em mais de 60 forças policiais no mundo

China busca autossuficiência em tecnologia com Huawei no centro

Europa enfrenta entraves para ampliar produção de chips com apoio da TSMC

Cloudflare: o que causou falha que derrubou a internet

Mais na Exame

Brasil

Que horas viajar para o interior hoje? Veja melhores horários de trânsito em SP

Um conteúdo Bússola

5 estratégias para promover integração organizacional

Tecnologia

Cão-robô da Boston Dynamics já atua em mais de 60 forças policiais no mundo

Mundo

Justiça da Argentina ordena apreensão de US$ 500 milhões em bens de Cristina Kirchner