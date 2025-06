Adobe lança Project Indigo, app de câmera com IA para fotos mais naturais no iPhone

Mesmo superando as expectativas do mercado e projetando lucros acima do esperado, a Adobe ainda enfrenta ceticismo por parte de analistas quanto à sua capacidade de competir e se adaptar ao cenário cada vez mais dominado pela inteligência artificial. Em resposta, a empresa segue investindo em inovação e apresentando novas ferramentas baseadas em IA, como é o caso do Project Indigo, novo aplicativo de câmera para iPhones que promete fotos mais naturais.

Desenvolvido por Marc Levoy e Florian Kainz, engenheiros que ajudaram a transformar a câmera do Google Pixel em referência de qualidade, o novo app foi apresentado nesta semana e é um passo ambicioso da Adobe no universo da fotografia computacional.

Diferentemente da abordagem adotada por muitos fabricantes — com imagens excessivamente processadas, saturadas e com nitidez artificial — o Project Indigo busca oferecer um resultado mais fiel à estética esperada por fotógrafos profissionais. “O que os fotógrafos realmente querem é uma aparência mais natural — mais próxima de uma câmera SLR”, explicam Levoy e Kainz.

O novo app já está disponível gratuitamente para download em iPhones a partir do modelo 12 Pro (ou iPhone 14). Uma versão para Android está prevista, mas ainda sem data confirmada para lançamento.

O que o app Project Indigo oferece?

Segundo seus criadores, o app adota apenas ajustes sutis de saturação, nitidez e mapeamento de tons, distanciando-se da tendência de "zero processamento" de alguns apps concorrentes. O Project Indigo também permite o controle total da captura com ajustes manuais e permite salvar imagens em JPEG ou RAW com qualidade superior.

Um dos grandes diferenciais está no uso intensivo de exposição múltipla e inteligência artificial. O app combina até 32 imagens subexpostas para gerar uma única foto mais precisa e detalhada. Além disso, traz ferramentas inovadoras da Adobe, como o "Remove Reflections", que usa IA para eliminar reflexos de superfícies como vidros.

A proposta do Project Indigo é clara: oferecer uma solução de câmera universal que concorra com os aplicativos nativos dos smartphones, mas com mais controle criativo e fidelidade estética.