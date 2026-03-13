Inteligência Artificial

Projeto Avocado, da Meta, tem lançamento adiado

Nova IA não estaria pronta para competir com versões atuais de gigantes como Gemini, ChatGPT e Claude

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: empresa adia lançamento de IA por problemas de desempenho (Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 13 de março de 2026 às 11h04.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 11h28.

Meta pode estar longe de atingir a liderança de mercado esperada no setor de inteligência artificial. O modelo de codinome Avocado, que tem sido o foco da empresa para superar ferramentas de destaque, não teve um desempenho animador nos últimos testes comparativos feitos com as IAs do Google, da OpenAI e da Anthropic. Como consequência, a companhia adiou o lançamento que aconteceria em março para junho.

Segundo a Bloomberg, o Avocado se demonstrou mais eficaz do que a versão anterior proposta pela Meta, Llama, e superou o Gemini 2.5, mas não conseguiu se provar mais vantajoso do que o Gemini 3.0. A liderança da divisão de IA chegou a contemplar a sugestão de utilizar a IA do Google para projetos internos para resultados melhores, mas nenhum bartelo foi motido.

"Como já dissemos publicamente, nosso próximo modelo será bom, mas, mais importante, mostrará a trajetória acelerada em que estamos, e então continuaremos a expandir os limites ao longo do ano, conforme lançarmos novos modelos. Estamos ansiosos para que as pessoas vejam em breve o que estamos preparando", comentou Dave Arnold, porta-voz da Meta, em comunicado na quinta-feira, 12.

Meta quer olhos em todas as frentes

Os esforços bilionários da Meta para decolar em IA vão além de contratações como a do prodígio Alexandr Wang. A empresa já direcionou US$ 600 bilhões para a construção de centros de processamento de dados e a projeção do ano está entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões; a expectativa é que a receita anual cresça 30% com quase o dobro de investimento financeiro.

O Avocado é parte de uma série de produtos em desenvolvimento pela divisão liderada por Wang, incluindo o já lançado Vibes e o modelo de geração de imagens Mango. Embora a Meta tenha elogiado publicamente as IAs em código aberto, os executivos na liderança do projeto estão conversando sobre uma estreia em código fechado, disse a Bloomberg.

Além de Wang, Matt Schlicht e Ben Parr também fazem parte da estratégia de expansão da divisão Meta Superintelligence Labs. Os executivos que criaram a startup de agentes de IA Moltbook começarão a trabalhar na Meta ainda este mês, na data que será concluída a compra da rede social pensada para ser um paralelo ao OpenClaw.

As discussões sobre IA como aceleradora de faturamento na Meta começaram com mais afinco após a empresa precisar de um direcionamento que reduzisse o impacto da perda de US$ 19,1 bilhões após o desinteresse pelo metaverso. A equipe Reality Labs, responsável por projetos como os jogos de VR e o software Meta Horizon, foi repensada para focar em produtos como o Ray-Ban Meta em um momento que o setor de Realidade Estendida (XR) tem um aumento de 211,2%.

