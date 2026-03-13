Projeto Avocado, da Meta, tem lançamento adiado

A Meta pode estar longe de atingir a liderança de mercado esperada no setor de inteligência artificial. O modelo de codinome Avocado, que tem sido o foco da empresa para superar ferramentas de destaque, não teve um desempenho animador nos últimos testes comparativos feitos com as IAs do Google, da OpenAI e da Anthropic. Como consequência, a companhia adiou o lançamento que aconteceria em março para junho.

Segundo a Bloomberg, o Avocado se demonstrou mais eficaz do que a versão anterior proposta pela Meta, Llama, e superou o Gemini 2.5, mas não conseguiu se provar mais vantajoso do que o Gemini 3.0. A liderança da divisão de IA chegou a contemplar a sugestão de utilizar a IA do Google para projetos internos para resultados melhores, mas nenhum bartelo foi motido.

"Como já dissemos publicamente, nosso próximo modelo será bom, mas, mais importante, mostrará a trajetória acelerada em que estamos, e então continuaremos a expandir os limites ao longo do ano, conforme lançarmos novos modelos. Estamos ansiosos para que as pessoas vejam em breve o que estamos preparando", comentou Dave Arnold, porta-voz da Meta, em comunicado na quinta-feira, 12.

Meta quer olhos em todas as frentes

Os esforços bilionários da Meta para decolar em IA vão além de contratações como a do prodígio Alexandr Wang. A empresa já direcionou US$ 600 bilhões para a construção de centros de processamento de dados e a projeção do ano está entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões; a expectativa é que a receita anual cresça 30% com quase o dobro de investimento financeiro.

O Avocado é parte de uma série de produtos em desenvolvimento pela divisão liderada por Wang, incluindo o já lançado Vibes e o modelo de geração de imagens Mango. Embora a Meta tenha elogiado publicamente as IAs em código aberto, os executivos na liderança do projeto estão conversando sobre uma estreia em código fechado, disse a Bloomberg.

Além de Wang, Matt Schlicht e Ben Parr também fazem parte da estratégia de expansão da divisão Meta Superintelligence Labs. Os executivos que criaram a startup de agentes de IA Moltbook começarão a trabalhar na Meta ainda este mês, na data que será concluída a compra da rede social pensada para ser um paralelo ao OpenClaw.



As discussões sobre IA como aceleradora de faturamento na Meta começaram com mais afinco após a empresa precisar de um direcionamento que reduzisse o impacto da perda de US$ 19,1 bilhões após o desinteresse pelo metaverso. A equipe Reality Labs, responsável por projetos como os jogos de VR e o software Meta Horizon, foi repensada para focar em produtos como o Ray-Ban Meta em um momento que o setor de Realidade Estendida (XR) tem um aumento de 211,2%.