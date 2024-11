Bentley foca em híbridos e adia meta de veículos 100% elétricos para 2035

A Bentley anunciou uma mudança significativa em seu plano de eletrificação total, estendendo o prazo para oferecer exclusivamente veículos elétricos de 2030 para 2035. A decisão foi divulgada em uma conferência de imprensa, onde o CEO Frank-Steffen Walliser afirmou que a empresa continuará a se concentrar em veículos híbridos até meados da próxima década, como parte de sua estratégia chamada agora de "Beyond100+."

Segundo informações da Bloomberg, com a nova previsão, a Bentley se adapta ao mercado automotivo global, que tem mostrado uma demanda menor do que a esperada por veículos elétricos (VE). Walliser comentou que, apesar da pressão regulatória para eletrificação, muitos clientes ainda são cautelosos em adotar veículos totalmente elétricos, especialmente em mercados onde a infraestrutura de recarga é limitada. "Precisamos ser honestos e reconhecer que a demanda ainda é moderada; os consumidores estão analisando essa opção com cautela," explicou o CEO.

Contudo, a empresa britânica segue comprometida com o lançamento de seu primeiro veículo totalmente elétrico, um SUV compacto menor que o modelo Bentayga, previsto para 2026. Esse novo modelo deverá atrair uma nova clientela e marcará o início de uma série de lançamentos elétricos e híbridos da Bentley, com pelo menos um novo veículo do tipo planejado para cada ano ao longo da próxima década. Walliser enfatizou que o novo SUV não substituirá nenhum modelo atual, mas será uma adição ao portfólio da marca.

A Bentley também confirmou que continuará a produzir veículos com motores híbridos e a combustão, inclusive lançando uma nova versão do Bentayga apenas com motor de combustão no próximo ano. Isso ocorre em um momento em que muitas montadoras, como Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Porsche e Stellantis, reavaliam suas metas de eletrificação devido a dificuldades no desenvolvimento de novos modelos, incertezas quanto à demanda e desafios na expansão da infraestrutura de recarga.

Novos motores de combustão

Embora a Bentley tenha descontinuado seu tradicional motor W-12, a empresa planeja oferecer alternativas de combustão enquanto a demanda do mercado assim o exigir. Matthias Rabe, membro do conselho da Bentley para pesquisa e desenvolvimento, destacou a importância de combustíveis sustentáveis, como os que a Porsche AG está desenvolvendo, para apoiar uma transição gradual para a eletrificação completa.

A nova abordagem reflete uma visão pragmática, e a Bentley planeja uma expansão significativa em suas instalações em Crewe, Inglaterra, para suportar o desenvolvimento de novos modelos e oferecer maior personalização. O investimento é descrito como o maior da história da Bentley, incluindo novos centros de design, montagem e pintura, com a primeira fase prevista para ser inaugurada na primavera de 2025.

A decisão da Bentley de adiar seu plano de eletrificação total também se insere num contexto de desafios para a indústria automobilística. Fabricantes como Volkswagen, que controla a Bentley, estão enfrentando dificuldades na implementação de fábricas na Europa devido à baixa demanda por VEs, o que tem provocado discussões sobre possíveis fechamentos de fábricas.

Embora a Bentley tenha registrado recordes de vendas em 2021 e 2022, as vendas globais da marca caíram 23% na primeira metade de 2024, impactadas pela desaceleração econômica e pela concorrência de marcas já estabelecidas no segmento de veículos elétricos e híbridos. O novo cronograma da Bentley reflete uma tentativa de equilibrar a busca por inovação com a manutenção de sua clientela, que ainda demanda modelos híbridos e a combustão de luxo.