Caso Epstein: Prefeita de LA pede renúncia do chefe das Olimpíadas de 2028

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta segunda-feira, 16, que Casey Wasserman deveria deixar a presidência do comitê responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de 2028, depois de seu nome aparecer nos arquivos do caso Epstein.

Em entrevista à CNN, Bass ressaltou que não tem poder para afastá-lo do cargo, já que a decisão cabe exclusivamente ao conselho diretor da entidade sem fins lucrativos que organiza o evento. “Eu não posso demiti-lo”, afirmou. “Eu tenho uma opinião. Minha opinião é que ele deveria renunciar.”

Integrante do Partido Democrata, Bass tornou-se a autoridade eleita de maior escalão a defender publicamente a saída do dirigente. A

posição diverge da adotada pelo comitê executivo dos Jogos, que na semana passada divulgou nota reafirmando apoio a Wasserman e confiança em sua continuidade na função.

Afastamento da empresa

As declarações da prefeita vieram três dias após Wasserman, de 51 anos, comunicar que pretende vender sua empresa e se afastar da gestão cotidiana de sua agência de talentos e marketing esportivo, que leva seu sobrenome, para dedicar-se integralmente à organização das Olimpíadas de 2028.

Em comunicado enviado a cerca de 4 mil funcionários, o executivo classificou como “interações limitadas” os contatos que manteve, há duas décadas, com Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein, afirmando que o tema passou a representar uma “distração”.

Ele também se desculpou por mensagens reveladas na mais recente divulgação de documentos feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no âmbito das investigações sobre Epstein.

Os e-mails, datados de 2003, incluem conversas de conteúdo sugestivo com Maxwell. Em uma das mensagens, Wasserman escreveu: “Eu penso em você o tempo todo.” Não há indicação de ilegalidade nas trocas, nem por parte dele nem de Maxwell.

As mensagens antecedem a primeira prisão de Epstein por acusações de má conduta sexual e foram enviadas quase 20 anos antes de Maxwell ser condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual e crimes ligados à exploração de menores em associação com Epstein.

Pressão pública

Mesmo assim, críticos sustentam que o conteúdo revelado reforça um suposto padrão de comportamento. O caso também se soma a uma reportagem de tabloide publicada em 2024, que o acusou de manter relacionamentos extraconjugais, inclusive com funcionárias.

Nas últimas semanas, dezenas de lideranças de Los Angeles e clientes da agência criticaram a ligação de Wasserman com Epstein e Maxwell. Também manifestaram preocupação tanto com a representação pela empresa quanto com sua posição como principal representante da cidade na organização dos Jogos de 2028.

A decisão de se afastar da administração da agência foi anunciada na noite de sexta-feira e interpretada como uma tentativa de reduzir a repercussão negativa.

Apesar disso, a controvérsia continua. “O conselho tomou uma decisão”, declarou Bass. “Eu acho que essa decisão foi infeliz. Eu não apoio a decisão. Eu acho que precisamos analisar a liderança. No entanto, meu trabalho como prefeita de Los Angeles é garantir que nossa cidade esteja completamente preparada para realizar as melhores Olimpíadas da história.”