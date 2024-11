Novo SUV compacto da Volkswagen vai se chamar Tera e chega para brigar com Kardian e Pulse

A Volkswagen anunciou, nesta segunda-feira, 4, que seu novo SUV compacto se chamará Tera e será lançado em 2025. A escolha do nome, começando com a letra “T”, segue a tradição histórica da montadora de batizar seus SUVs com essa inicial ao redor do mundo. O modelo foi desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira e será produzido na fábrica de Taubaté, em São Paulo.

“Foram longas discussões para encontrar o nome do nosso novo SUV, e chegamos a um resultado incrível. Tera é um nome forte que carrega muitas histórias. Ele será um divisor de águas no mercado e um novo ícone pop para o Brasil”, disse Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Segmento

O Tera ocupará uma categoria abaixo do T-Cross e será concorrente direto de modelos como o Renault Kardian e o Fiat Pulse. O novo SUV segue a linha do Nivus, outro modelo popular da Volkswagen, e inaugura um segmento inédito para a marca no Brasil, com design inovador assinado pelo time de José Carlos Pavone, head de design da Volkswagen Américas. A expectativa é que o veículo tenha preço inferior a R$ 140.000.

R$ 13 bilhões no Brasil

O lançamento faz parte de uma estratégia de investimento de R$ 13 bilhões da Volkswagen nas fábricas de São Paulo: Taubaté, São Bernardo do Campo e São Carlos. Um montante adicional de R$ 3 bilhões também será investido na planta de São José dos Pinhais, no Paraná. Esse ciclo de aportes se estenderá até 2028 e incluirá o lançamento de 16 novos modelos, tanto produzidos localmente quanto importados.

Além do Tera, a montadora pretende lançar modelos híbridos e veículos 100% elétricos. Uma das principais apostas para o futuro é a plataforma MQB Hybrid, que alia flexibilidade e sustentabilidade, refletindo a evolução tecnológica e o compromisso ambiental da marca.

Com o Tera, a Volkswagen reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro, oferecendo veículos que atendem às preferências locais, ao mesmo tempo em que se alinha com tendências globais de inovação e sustentabilidade.