Preço de baterias de veículos elétricos na China aumenta após fim da garantia

Na China, proprietários de veículos de nova energia (NEVs), incluindo elétricos e híbridos, estão enfrentando custos altíssimos para substituir baterias e peças automotivas após o fim da garantia. Em alguns casos, o valor do pacote de baterias novo chega a ultrapassar o custo do próprio carro, gerando insatisfação entre os consumidores.

Aumento dos preços pós-garantia para NEVs

Desde 2022, veículos de comunicação têm relatado o aumento dos preços no suporte pós-venda para NEVs. Um exemplo é de um modelo híbrido plug-in comprado por 500.000 yuans (US$ 70.355), cuja nova bateria custa aproximadamente 300.000 yuans. Já um sedã elétrico de marca estrangeira, que foi adquirido por cerca de 200.000 yuans, exige uma reposição de bateria no valor de 500.000 yuans.

“Paguei 250.000 yuans pelo meu carro, mas trocar a bateria custa 120.000 yuans, quase metade do valor do veículo”, relatou um proprietário cujo NEV foi danificado em um acidente em Xangai.

Seguro elevado e monopólio nos reparo de NEVs

As dificuldades e o alto custo para reparos dos NEVs também elevaram os prêmios de seguro, superando os valores para veículos a combustão de preço similar. Algumas seguradoras se recusam a oferecer cobertura para determinadas marcas de NEVs devido aos custos elevados.

Até o próximo ano, espera-se que a China tenha cerca de 49 milhões de NEVs em circulação, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner. A garantia de três anos para o veículo e de oito anos (ou 150.000 quilômetros) para baterias, válida para NEVs vendidos desde 2020, está próxima de expirar, o que deve aumentar as queixas sobre os custos elevados de manutenção e substituição de peças.

Principais fatores que elevam o custo de substituição de baterias

Para muitos consumidores, os preços elevados das baterias são difíceis de justificar, considerando que o custo dos pacotes de energia caiu nos últimos anos. Chen Lin, gerente de um centro autorizado de reparo de NEVs, explica que o alto custo se deve a dois fatores principais.

Primeiro, Chen afirma que a bateria de um NEV tem valor superior ao motor e à transmissão de um carro convencional. Em caso de falha, muitas vezes é necessário trocar o pacote de energia completo, enquanto, nos motores a combustão, apenas a peça danificada precisa ser substituída.

O segundo fator é o monopólio das montadoras de NEVs, que controlam os preços devido aos altos requisitos de segurança que impõem para o acesso de terceiros aos sistemas de bateria. “Embora um pacote de baterias de íons de lítio de 60 quilowatt-hora custe entre 50.000 e 60.000 yuans para a montadora, os proprietários acabam pagando 120.000 yuans pela reposição”, explica Chen.

A construção de sistemas próprios de suporte pós-venda pelas montadoras e fabricantes de baterias está criando um quase monopólio no setor de reparo de NEVs, de acordo com Liu Wei, diretor técnico do setor de pós-venda de uma marca automotiva.