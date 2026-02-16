Nasdaq cai com vendas em tecnologia e foco em dados dos EUA

Os futuros da Nasdaq 100 recuaram nesta segunda-feira, 16, apagando os ganhos do início do dia, em um pregão de liquidez reduzida por causa de feriados em diversos mercados globais.

Com as bolsas dos Estados Unidos fechadas pelo Presidents Day, os contratos do índice de tecnologia operaram em baixa, enquanto os futuros do S&P 500 oscilaram perto da estabilidade e os do Dow Jones Industrial Average registraram leve alta.

A pressão sobre as ações de tecnologia ocorre em meio ao movimento recente de gestores para reduzir a exposição a setores considerados mais vulneráveis aos avanços da inteligência artificial.

De acordo com o Wall Street Journal, empresas de software, serviços financeiros e transporte têm sido alvo de vendas, diante do receio de que novs modelos de IA mudem a dinâmica desses mercados.

No acumulado do ano, tanto o Nasdaq quando o S&P 500 operam no vermelho.

O foco dos investidores deve se deslocar ao longo da semana para a agenda de indicadores econômicos e resultados corporativos.

De acordo com o jornal, os dados sobre consumo ganham relevância neste momento, com a divulgação do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre de 2025, além de números de habitação, indústria, serviços e inflação. Também estão previstas as atas da última reunião do Fed.

A temporada de balanços entra na reta final, com a maioria das empresas do S&P 500 já tendo divulgado resultados. Entre os próximos balanços aguardados estão os de Walmart, Moody’s, DoorDash e Carvana.

Mercado mundial

Na Europa, o Stoxx Europe 600 avançou levemente, enquanto o FTSE 100 fechou em nova máxima. Na Ásia, o Nikkei 225 recuou, e o Hang Seng Index subiu.

Bolsas da China continental, Coreia do Sul, Taiwan e Vietnã permaneceram fechadas por feriados, assim como os mercados do Brasil e do Canadá.

Entre os ativos, o dólar ganhou força e o bitcoin oscilou próximo de US$ 68 mil.

O ouro recuou, mas seguiu acima de US$ 5 mil por onça, enquanto o petróleo Brent subiu, em meio à expectativa por uma nova rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã.