Onde assistir à apuração do Carnaval 2026 de São Paulo? Veja horário e os resultados ao vivo

A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026 ocorre nesta terça-feira, 17, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi. O evento terá transmissão pela TV Globo São Paulo e pelo Globoplay, plataforma de streaming do grupo.

O quesito “Evolução” será o primeiro a ter as notas anunciadas, conforme sorteio prévio. Já o critério “Fantasia” foi definido como o segundo desempate na disputa pelo título.

A leitura seguirá a ordem estabelecida em sorteio oficial, que definiu a sequência dos nove quesitos avaliados pelos jurados.

Ordem de leitura dos quesitos

Evolução Samba-enredo Bateria Enredo Mestre-sala e Porta-bandeira Alegoria Comissão de frente Harmonia Fantasia

Como funciona a apuração?

Durante a leitura, as notas são anunciadas por quesito. Em cada categoria, a menor nota é descartada antes da soma final. Ao término da apuração, as pontuações são consolidadas e as duas escolas com menor total são rebaixadas para o Grupo de Acesso I, onde disputarão o Carnaval de 2027.

As notas descartadas constituem o primeiro critério de desempate. Persistindo a igualdade, aplica-se o quesito “Fantasia”, definido por sorteio como segundo critério.

A leitura das avaliações será acompanhada por diretores das escolas, convidados e profissionais de imprensa.

Como os jurados atribuem as notas?

Cada escola inicia o desfile com nota 10 em todos os quesitos. A partir da entrada na avenida, quatro jurados por categoria avaliam o desempenho com base em manual técnico fornecido pela organização.

A cada décimo retirado, o julgador precisa justificar a decisão com base nos critérios estabelecidos no regulamento. Os jurados também recebem uma pasta com o material entregue previamente pelas escolas, que detalha o planejamento do desfile, para comparação com o que foi apresentado na avenida.

Entenda os quesitos avaliados

Evolução : avalia a progressão da escola pela avenida, observando regularidade e cumprimento do tempo regulamentar.

: avalia a progressão da escola pela avenida, observando regularidade e cumprimento do tempo regulamentar. Comissão de frente : considera a coreografia de abertura, que deve incluir movimentos obrigatórios, como a saudação ao público. O grupo deve ter entre seis e 15 integrantes.

: considera a coreografia de abertura, que deve incluir movimentos obrigatórios, como a saudação ao público. O grupo deve ter entre seis e 15 integrantes. Fantasia : analisa a correspondência entre os figurinos apresentados e os desenhos previamente entregues, bem como execução e acabamento.

: analisa a correspondência entre os figurinos apresentados e os desenhos previamente entregues, bem como execução e acabamento. Enredo : examina a apresentação do tema proposto, considerando a coerência entre alas e alegorias.

: examina a apresentação do tema proposto, considerando a coerência entre alas e alegorias. Samba-enredo : verifica se a letra traduz o enredo e se a melodia está adequada ao desfile.

: verifica se a letra traduz o enredo e se a melodia está adequada ao desfile. Bateria : avalia o desempenho dos ritmistas e dos mestres de bateria, incluindo instrumentos obrigatórios e variações musicais previstas no regulamento.

: avalia o desempenho dos ritmistas e dos mestres de bateria, incluindo instrumentos obrigatórios e variações musicais previstas no regulamento. Alegoria : julga os carros alegóricos e sua relação com o enredo. O regulamento exige cinco alegorias por escola.

: julga os carros alegóricos e sua relação com o enredo. O regulamento exige cinco alegorias por escola. Mestre-sala e porta-bandeira : observa a execução da coreografia do casal e a adequação das fantasias.

: observa a execução da coreografia do casal e a adequação das fantasias. Harmonia: analisa a integração dos componentes, o canto do samba e a sintonia com a bateria.

Escolas do Grupo Especial 2026