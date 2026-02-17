Onde assistir à apuração do Carnaval 2026 de São Paulo? Veja horário e os resultados ao vivo

Carnaval 2026: veja como assistir à apuração (NELSON ALMEIDA / AFP/Getty Images)
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12h21.
Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 12h26.
A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026 ocorre nesta terça-feira, 17, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi. O evento terá transmissão pela TV Globo São Paulo e pelo Globoplay, plataforma de streaming do grupo.
O quesito “Evolução” será o primeiro a ter as notas anunciadas, conforme sorteio prévio. Já o critério “Fantasia” foi definido como o segundo desempate na disputa pelo título.
A leitura seguirá a ordem estabelecida em sorteio oficial, que definiu a sequência dos nove quesitos avaliados pelos jurados.
Durante a leitura, as notas são anunciadas por quesito. Em cada categoria, a menor nota é descartada antes da soma final. Ao término da apuração, as pontuações são consolidadas e as duas escolas com menor total são rebaixadas para o Grupo de Acesso I, onde disputarão o Carnaval de 2027.
As notas descartadas constituem o primeiro critério de desempate. Persistindo a igualdade, aplica-se o quesito “Fantasia”, definido por sorteio como segundo critério.
A leitura das avaliações será acompanhada por diretores das escolas, convidados e profissionais de imprensa.
Cada escola inicia o desfile com nota 10 em todos os quesitos. A partir da entrada na avenida, quatro jurados por categoria avaliam o desempenho com base em manual técnico fornecido pela organização.
A cada décimo retirado, o julgador precisa justificar a decisão com base nos critérios estabelecidos no regulamento. Os jurados também recebem uma pasta com o material entregue previamente pelas escolas, que detalha o planejamento do desfile, para comparação com o que foi apresentado na avenida.