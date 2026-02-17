Pop

Onde assistir à apuração do Carnaval 2026 de São Paulo? Veja horário e os resultados ao vivo

Avaliadores vão considerar os critérios "Evolução" e "Fantasia" neste ano

Carnaval 2026: veja como assistir à apuração (NELSON ALMEIDA / AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12h21.

Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 12h26.

A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026 ocorre nesta terça-feira, 17, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi. O evento terá transmissão pela TV Globo São Paulo e pelo Globoplay, plataforma de streaming do grupo.

O quesito “Evolução” será o primeiro a ter as notas anunciadas, conforme sorteio prévio. Já o critério “Fantasia” foi definido como o segundo desempate na disputa pelo título.

A leitura seguirá a ordem estabelecida em sorteio oficial, que definiu a sequência dos nove quesitos avaliados pelos jurados.

Ordem de leitura dos quesitos

  1. Evolução
  2. Samba-enredo
  3. Bateria
  4. Enredo
  5. Mestre-sala e Porta-bandeira
  6. Alegoria
  7. Comissão de frente
  8. Harmonia
  9. Fantasia

Como funciona a apuração?

Durante a leitura, as notas são anunciadas por quesito. Em cada categoria, a menor nota é descartada antes da soma final. Ao término da apuração, as pontuações são consolidadas e as duas escolas com menor total são rebaixadas para o Grupo de Acesso I, onde disputarão o Carnaval de 2027.

As notas descartadas constituem o primeiro critério de desempate. Persistindo a igualdade, aplica-se o quesito “Fantasia”, definido por sorteio como segundo critério.

A leitura das avaliações será acompanhada por diretores das escolas, convidados e profissionais de imprensa.

Como os jurados atribuem as notas?

Cada escola inicia o desfile com nota 10 em todos os quesitos. A partir da entrada na avenida, quatro jurados por categoria avaliam o desempenho com base em manual técnico fornecido pela organização.

A cada décimo retirado, o julgador precisa justificar a decisão com base nos critérios estabelecidos no regulamento. Os jurados também recebem uma pasta com o material entregue previamente pelas escolas, que detalha o planejamento do desfile, para comparação com o que foi apresentado na avenida.

Entenda os quesitos avaliados

  • Evolução: avalia a progressão da escola pela avenida, observando regularidade e cumprimento do tempo regulamentar.
  • Comissão de frente: considera a coreografia de abertura, que deve incluir movimentos obrigatórios, como a saudação ao público. O grupo deve ter entre seis e 15 integrantes.
  • Fantasia: analisa a correspondência entre os figurinos apresentados e os desenhos previamente entregues, bem como execução e acabamento.
  • Enredo: examina a apresentação do tema proposto, considerando a coerência entre alas e alegorias.
  • Samba-enredo: verifica se a letra traduz o enredo e se a melodia está adequada ao desfile.
  • Bateria: avalia o desempenho dos ritmistas e dos mestres de bateria, incluindo instrumentos obrigatórios e variações musicais previstas no regulamento.
  • Alegoria: julga os carros alegóricos e sua relação com o enredo. O regulamento exige cinco alegorias por escola.
  • Mestre-sala e porta-bandeira: observa a execução da coreografia do casal e a adequação das fantasias.
  • Harmonia: analisa a integração dos componentes, o canto do samba e a sintonia com a bateria.

Escolas do Grupo Especial 2026

  • Mocidade Unida da Mooca
  • Colorado do Brás
  • Dragões da Real
  • Acadêmicos do Tatuapé
  • Rosas de Ouro
  • Vai-Vai
  • Barroca Zona Sul
  • Império de Casa Verde
  • Águia de Ouro
  • Mocidade Alegre
  • Gaviões da Fiel
  • Estrela do Terceiro Milênio
  • Tom Maior
  • Camisa Verde e Branco
