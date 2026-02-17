Kavak capta US$ 300 milhões em rodada liderada pela Andreessen Horowitz

A Kavak, plataforma digital de compra, venda, financiamento e serviços para carros seminovos, anunciou nesta terça-feira, 17, uma rodada Série F de US$ 300 milhões liderada pelo fundo Growth da Andreessen Horowitz (a16z).

Do total, US$ 200 milhões foram aportados pela gestora americana — o maior investimento já feito pela a16z em uma única empresa na América Latina e também o primeiro aporte do fundo Growth na região.

A rodada foi co-liderada pela WCM Investment Management e contou ainda com a participação de Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac e Allen & Company LLC.

“A Kavak construiu uma plataforma que define sua categoria, com uma missão clara de expandir acesso e confiança em um mercado de grande escala”, afirmou David George, General Partner e líder do fundo a16z Growth.

“Estamos entusiasmados em nos associar a Carlos e sua equipe enquanto continuam a escalar um modelo sólido e centrado no cliente, transformando a forma como as pessoas compram, vendem, trocam, financiam, fazem manutenção e reparo de um de seus ativos mais valiosos.”

Rentabilidade e expansão

O aporte ocorre após um período considerado decisivo pela empresa. A Kavak encerrou 2025 com cerca de 120 mil transações, crescimento aproximado de 40% ano contra ano.

Em dezembro, a companhia alcançou seu primeiro mês completo de rentabilidade global consolidada, liderado pelo México, com marcos relevantes também no Chile e na região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). Segundo a empresa, os resultados refletem dois anos de melhorias operacionais estruturais, mesmo com a continuidade da expansão.

Em comunicado aos colaboradores, o fundador e CEO Carlos García Ottati afirmou que a "Kavak existe para criar valor real para as pessoas”.

"Isso significa liquidez quando alguém precisa vender, acesso quando alguém quer comprar e suporte quando algo não sai como esperado". Segundo ele, a rodada “é combustível para essa missão” e permitirá fortalecer o balanço e acelerar produtos e tecnologia para tornar a experiência “mais rápida, segura e simples”.

Fintech avança e amplia crédito

O braço financeiro é uma das principais frentes de crescimento da empresa. A fintech da Kavak já concedeu mais de US$ 1 bilhão em financiamentos desde sua criação.

No quarto trimestre de 2025, a operação atingiu ritmo anualizado de aproximadamente US$ 600 milhões em crédito para clientes. A empresa iniciou 2026 com crescimento próximo de 100% na fintech.

Segundo a companhia, o financiamento amplia o acesso à mobilidade ao permitir que clientes adquiram veículos com condições adaptadas às suas necessidades, viabilizando mais compradores de primeira viagem.

Tecnologia e formalização do mercado

A empresa afirma que segue investindo em inteligência artificial para elevar o padrão de confiança no mercado de automóveis seminovos. A companhia avançou no uso de IA para atender melhor a demanda e trabalha para automatizar fluxos internos ao longo de 2026, com foco em velocidade, consistência e eficiência.

O mercado de carros seminovos na América Latina é historicamente marcado por informalidade e fraudes. A Kavak afirma que tem atuado na formalização da categoria por meio de inspeção, recondicionamento, logística e financiamento.

Atualmente, cerca de 5% dos veículos vendidos exigem serviços pós-venda por meio dos programas de cobertura da empresa, enquanto aproximadamente 1% dos clientes opta por devolver ou trocar o veículo dentro do período permitido.

A companhia também está ampliando seu ecossistema de marketplace, que já reúne mais de 5 mil parceiros do setor, com o objetivo de contribuir para a redução da informalidade no mercado.