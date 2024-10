A Chery, uma das principais montadoras chinesas, está avaliando uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong que pode ser avaliada em cerca de 50 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 7 bilhões).

A empresa está contratando bancos para coordenarem a operação, de acordo com a Bloomberg.

A potencial listagem pode acontecer em um momento em que o mercado de IPO de Hong Kong começa a se recuperar, impulsionado por estímulos econômicos da China, tornando o ambiente mais favorável para captação de recursos.

No Brasil, a Chery está entre as 10 marcas mais vendidas no mercado automotivo, com destaque para alguns modelos, como o Tiggo. A empresa possui uma fábrica no estado de São Paulo e e mantém operações com uma rede de concessionárias locais.