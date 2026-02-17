Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

A patinação artística volta à programação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026 nesta terça-feira, 17, com o programa curto do individual feminino. A disputa começa às 14h45, no horário de Brasília.

A prova abre o duelo que opõe algumas das principais forças do ciclo olímpico, com destaque para a japonesa Sakamoto Kaori, tricampeã mundial e medalhista de bronze em Beijing 2022, que busca o ouro olímpico inédito na carreira.

Entre as rivais estão as compatriotas Chiba Mone e Nakai Ami, além das americanas Alysa Liu e Amber Glenn.

A jovem Adeliia Petrosian (Atleta Individual Neutra) também aparece como nome a ser observado.

Que horas é o programa curto feminino hoje?

O programa curto do individual feminino começa às 14h45 desta terça-feira, 17.

Onde assistir à patinação artística?

A transmissão no Brasil será feita pelo sportv, pelo sportv2 e pela CazéTV.

Como funciona a disputa feminina?

No individual feminino, as patinadoras competem em duas etapas: programa curto e patinação livre.

As notas são atribuídas por um painel técnico, responsável por avaliar os elementos obrigatórios, e por nove juízes, que analisam a execução e os componentes artísticos.

A soma das pontuações das duas apresentações define a classificação final.

Programação do individual feminino em Milano-Cortina 2026

17 de fevereiro, terça-feira – 14h45: Programa curto

19 de fevereiro, quinta-feira – 15h00: Patinação livre