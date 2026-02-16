Pagamento do PIS/Pasep 2026 começa nesta segunda; veja quem recebe

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começa nesta segunda-feira, 16, para trabalhadores nascidos em janeiro.

Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, prazo final do calendário deste ano.

O abono é um benefício anual de até um salário-mínimo pago a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que cumpram os critérios do programa. Para receber em 2026, é necessário ter tido renda média mensal de até R$ 2.765,93 em 2024.

As informações sobre banco de recebimento, datas e valores — inclusive de anos anteriores — podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o primeiro lote libera R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de pessoas nascidas em janeiro. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil recebe automaticamente. Já quem não é cliente desses bancos poderá sacar o valor diretamente nas agências a partir de quarta-feira (18).

Em 2026, o calendário do PIS/Pasep passa a ter datas fixas: o pagamento ocorre sempre no dia 15 do mês de nascimento do trabalhador — ou no primeiro dia útil seguinte, se cair em fim de semana ou feriado. O prazo final para saque é o último dia útil bancário do ano.