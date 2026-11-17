Em um único mês, os investidores brasileiros negociaram R$ 46,07 bilhões em recibos de ações estrangeiras na bolsa (BDRs), mais que o dobro do que haviam movimentado em outubro do ano passado. A alta foi de 106,8% sobre o mesmo mês de 2025, segundo dados da B3, e esse foi o maior volume mensal de BDRs em 2026.

O salto também foi grande na comparação com setembro: de um mês para o outro, o volume negociado cresceu 39,6%.

Com isso, o mercado de BDRs de ações somou R$ 291,6 bilhões entre janeiro e outubro. O valor supera em 35,7% os R$ 214,9 bilhões negociados nos 12 meses de 2025.

Média diária passou de R$ 2 bilhões pela primeira vez

O volume financeiro médio diário (ADTV) chegou a R$ 2,19 bilhões em outubro. Foi a primeira vez que a média mensal passou da marca de R$ 2 bilhões.

No acumulado dos dez primeiros meses, a média diária ficou em R$ 1,40 bilhão, 63% acima dos R$ 860 milhões registrados em 2025. Em nenhum mês de 2026 o indicador ficou abaixo de R$ 1 bilhão.

Ao fim de outubro, a bolsa tinha 816 BDRs disponíveis e 901 mil investidores com pelo menos um desses ativos na carteira.

"O recorde de volume observado em outubro demonstra que a exposição internacional tem se consolidado como parte importante da estratégia dos investidores brasileiros", afirma Thalita Forne, superintendente de Produtos da B3.

Brasileiras listadas lá fora lideram o ranking

O BDR mais negociado do mês foi o da XP Inc. (XPBR31), com média de R$ 294 milhões por dia, o equivalente a 13,4% do total. Logo depois vêm outras duas companhias de origem brasileira com ações nos Estados Unidos, o Nubank e a JBS.

O top 5 do mês, por volume médio diário, ficou assim:

XP Inc. (XPBR31): R$ 294 milhões

(XPBR31): R$ 294 milhões Nu Holdings (ROXO34): R$ 206,6 milhões

(ROXO34): R$ 206,6 milhões Mercado Livre (MELI34): R$ 177,8 milhões

(MELI34): R$ 177,8 milhões JBS (JBSS32): R$ 151,3 milhões

(JBSS32): R$ 151,3 milhões Nvidia (NVDC34): R$ 112,6 milhões

A Nvidia, que vende os chips usados em inteligência artificial, é a única do top 5 sem ligação direta com a América Latina. O top 10 completo reúne empresas de serviços financeiros, comércio eletrônico, tecnologia e alimentos.

"Hoje, os investidores buscam cada vez mais diversificar seus portfólios por meio do acesso a empresas globais, índices internacionais e diferentes mercados ao redor do mundo", diz Thalita.

Como funciona e quais são os riscos

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts, em inglês) são certificados negociados na bolsa brasileira que representam ações ou outros valores mobiliários emitidos no exterior. Na prática, o investidor ganha exposição a empresas estrangeiras sem abrir conta fora do país nem mandar dinheiro para o exterior.

A compra é feita pelo home broker de uma corretora que ofereça o produto, com o código de cada ativo, do mesmo jeito que se compra uma ação brasileira. A negociação é em reais.

O preço, porém, segue dois fatores: a cotação da ação no mercado de origem e o câmbio. Uma alta do papel lá fora pode ser anulada, em parte ou por inteiro, se o real se valorizar frente ao dólar no mesmo período.

Para quem está começando, a B3 oferece de graça o curso online 'Meu Primeiro BDR', que explica como o produto funciona, quais são os riscos, os custos, a tributação e o efeito do câmbio na carteira.