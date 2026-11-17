B3: média diária de negociação de BDRs passou de R$ 2 bilhões pela primeira vez em outubro (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09h43.
Em um único mês, os investidores brasileiros negociaram R$ 46,07 bilhões em recibos de ações estrangeiras na bolsa (BDRs), mais que o dobro do que haviam movimentado em outubro do ano passado. A alta foi de 106,8% sobre o mesmo mês de 2025, segundo dados da B3, e esse foi o maior volume mensal de BDRs em 2026.
O salto também foi grande na comparação com setembro: de um mês para o outro, o volume negociado cresceu 39,6%.
Com isso, o mercado de BDRs de ações somou R$ 291,6 bilhões entre janeiro e outubro. O valor supera em 35,7% os R$ 214,9 bilhões negociados nos 12 meses de 2025.
O volume financeiro médio diário (ADTV) chegou a R$ 2,19 bilhões em outubro. Foi a primeira vez que a média mensal passou da marca de R$ 2 bilhões.
No acumulado dos dez primeiros meses, a média diária ficou em R$ 1,40 bilhão, 63% acima dos R$ 860 milhões registrados em 2025. Em nenhum mês de 2026 o indicador ficou abaixo de R$ 1 bilhão.
Ao fim de outubro, a bolsa tinha 816 BDRs disponíveis e 901 mil investidores com pelo menos um desses ativos na carteira.
"O recorde de volume observado em outubro demonstra que a exposição internacional tem se consolidado como parte importante da estratégia dos investidores brasileiros", afirma Thalita Forne, superintendente de Produtos da B3.
O BDR mais negociado do mês foi o da XP Inc. (XPBR31), com média de R$ 294 milhões por dia, o equivalente a 13,4% do total. Logo depois vêm outras duas companhias de origem brasileira com ações nos Estados Unidos, o Nubank e a JBS.
O top 5 do mês, por volume médio diário, ficou assim:
A Nvidia, que vende os chips usados em inteligência artificial, é a única do top 5 sem ligação direta com a América Latina. O top 10 completo reúne empresas de serviços financeiros, comércio eletrônico, tecnologia e alimentos.
"Hoje, os investidores buscam cada vez mais diversificar seus portfólios por meio do acesso a empresas globais, índices internacionais e diferentes mercados ao redor do mundo", diz Thalita.
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts, em inglês) são certificados negociados na bolsa brasileira que representam ações ou outros valores mobiliários emitidos no exterior. Na prática, o investidor ganha exposição a empresas estrangeiras sem abrir conta fora do país nem mandar dinheiro para o exterior.
A compra é feita pelo home broker de uma corretora que ofereça o produto, com o código de cada ativo, do mesmo jeito que se compra uma ação brasileira. A negociação é em reais.
O preço, porém, segue dois fatores: a cotação da ação no mercado de origem e o câmbio. Uma alta do papel lá fora pode ser anulada, em parte ou por inteiro, se o real se valorizar frente ao dólar no mesmo período.
Para quem está começando, a B3 oferece de graça o curso online 'Meu Primeiro BDR', que explica como o produto funciona, quais são os riscos, os custos, a tributação e o efeito do câmbio na carteira.