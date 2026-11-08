Como investir no exterior está se tornando mais fácil

RESUMO ＋ Investir no exterior passou a integrar a estratégia de diversificação de mais investidores, avalia Ruben Guerrero, CEO da empresa Webull Brasil. O mercado americano amplia a exposição a setores pouco representados na bolsa brasileira B3, enquanto ETFs e outras moedas oferecem alternativas à concentração doméstica. Educação financeira e gestão de riscos continuam fundamentais.

Por Ruben Guerrero*

Por muito tempo, investir no exterior foi tratado como uma possibilidade restrita a uma parcela da população. Essa percepção aparece também nas conversas que tenho mantido com líderes do mercado financeiro em diferentes regiões do mundo.

Em países como México, África do Sul, Tailândia e Malásia, a percepção de acesso aos mercados globais ainda é visto como caro e cercado por barreiras operacionais.

Mesmo em economias mais maduras, como Singapura, a educação financeira continua sendo apontada como um dos principais entraves para ampliar a participação do investidor de varejo.

Os desafios enfrentados pelo investidor brasileiro, portanto, não são exclusivos.

Perguntas como "faz sentido investir no exterior?", "como acessar esses mercados?", "é seguro?" e "quais ativos escolher?" aparecem em diferentes países. A diferença está na resposta do mercado.

Por que investir no exterior deixou de ser uma estratégia restrita?

A mudança ocorreu tanto no mercado financeiro quanto na forma como o investidor passou a administrar seu patrimônio. Vivemos em uma economia global.

Consumimos produtos e serviços de empresas internacionais, acompanhamos setores como inteligência artificial, biotecnologia, computação em nuvem e indústria espacial e convivemos diariamente com negócios que ultrapassam fronteiras.

Ainda assim, durante décadas, grande parte dos investidores concentrou seus recursos em ativos locais.

Esse movimento está mudando. Internacionalizar parte do patrimônio deixou de ser uma estratégia restrita aos investidores de alta renda.

O acesso aos mercados evoluiu, os custos diminuíram e a informação passou a circular com mais facilidade.

Investir no exterior passou a integrar a estratégia de diversificação de um número maior de investidores.

O que o mercado americano oferece ao investidor brasileiro?

Isso não reduz a importância da B3. A bolsa brasileira continua sendo o principal mercado para quem busca exposição à economia nacional.

O ponto é que ela deixou de ser a única alternativa para o investidor.

O mercado americano reúne mais de seis mil empresas listadas e oferece acesso a setores ainda pouco representados no Brasil, como inteligência artificial, robótica, computação em nuvem, biotecnologia e indústria aeroespacial.

Para muitos investidores, ampliar a exposição a esses segmentos significa incorporar tendências econômicas que dificilmente seriam acessadas apenas por meio de ativos domésticos.

Como ETFs e diversificação cambial ampliam as alternativas de investimento?

Os ETFs acompanham esse movimento. Esses instrumentos permitem investir em mercados, setores ou temas específicos sem a necessidade de selecionar ações individualmente.

Um único ativo pode oferecer exposição a tecnologia, energia, inteligência artificial ou saúde, reduzindo a concentração em empresas isoladas.

Outro fator é a diversificação cambial. Quando falamos de economias emergentes, a volatilidade faz parte do ambiente macroeconômico. Manter parte do patrimônio exposta a outras moedas não elimina riscos, mas reduz a dependência de uma única economia.

Tecnologia e mudanças no mercado internacional ampliam o acesso

O próprio mercado internacional também passou por mudanças. A flexibilização da regra do Pattern Day Trader (PDT), nos Estados Unidos, reduziu barreiras operacionais e financeiras para os traders mais ativos.

A medida ampliou o acesso a estratégias de day trade, sem eliminar a necessidade de preparo, disciplina e gestão de risco.

Essas mudanças foram acompanhadas pela evolução da infraestrutura tecnológica do mercado financeiro. A tecnologia ampliou o acesso às plataformas de investimento e automatizou processos de compliance, identificação de clientes, monitoramento de operações e controles regulatórios.

Atividades que antes exigiam estruturas dedicadas hoje atendem milhões de investidores de forma simultânea.

Investir no exterior é seguro? Entenda os riscos e a escolha da plataforma

Ainda assim, parte dos investidores associa aplicações internacionais a um ambiente de maior risco. Em muitos casos, essa percepção decorre da falta de familiaridade com esses mercados.

O mercado americano é um dos mais desenvolvidos do mundo, resultado de décadas de evolução regulatória, supervisão e construção de infraestrutura.

É importante distinguir segurança de rentabilidade. Todo investimento envolve risco. Segurança significa operar em um ambiente regulado, com regras claras, supervisão, transparência e infraestrutura capaz de reduzir riscos operacionais.

Nesse cenário, a escolha da plataforma passa a ter peso na estratégia do investidor. Vale considerar estabilidade operacional, variedade de produtos, liquidez, transparência de custos, ferramentas disponíveis, suporte ao cliente, conteúdo educacional e capacidade tecnológica.

Para os traders mais ativos, ferramentas avançadas, baixo custo, velocidade de execução e suporte ágil tornam-se fatores relevantes.

Educação financeira é o próximo desafio da internacionalização do patrimônio

A principal mudança, porém, está na postura do investidor. A internacionalização deixou de ocupar um espaço periférico e passou a integrar a construção patrimonial de forma recorrente.

O desafio dos próximos anos será ampliar a educação financeira, fortalecer a infraestrutura do mercado e garantir acesso à informação para que essas oportunidades sejam aproveitadas de acordo com o perfil e os objetivos de cada investidor.

É essa combinação, mais do que o acesso aos mercados globais, que deve orientar a próxima etapa da evolução do investidor brasileiro.

*Ruben Guerrero é CEO da Webull Brasil e diretor da Webull para a América Latina.