A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Estudiantes neste sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu, valeu mais do que o título da Copa Libertadores. Com a conquista, o Brasil ultrapassou a Argentina e se tornou o país com mais títulos do torneio continental: agora são 26 taças, contra 25 dos argentinos, segundo a CNN Brasil.

Desde 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate na final, só clubes brasileiros conquistaram a Libertadores. Além do Flamengo e do Palmeiras, Fluminense e Botafogo também levantaram o troféu no período.

Essa sequência permitiu ao Brasil diminuir a distância para o maior rival sul-americano, até a ultrapassagem neste sábado, com mais um título palmeirense.

Palmeiras se iguala a Flamengo, River e Estudiantes

Com gol de Ramón Sosa, o Palmeiras conquistou o tetracampeonato da América e se igualou ao Flamengo, ao River Plate e ao próprio Estudiantes, que têm quatro títulos cada. A final repetiu o confronto de 1968, quando os argentinos ficaram com a taça, num jogo de desempate disputado no mesmo Estádio Centenário.

O Independiente, da Argentina, segue como o maior campeão da competição, com sete títulos. Logo atrás vêm o Boca Juniors, com seis, e o Peñarol, do Uruguai, com cinco.