Starlink: avanço europeu amplia a concorrência no mercado de conectividade via satélite. (Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 10h00.
A Europa está expandindo sua infraestrutura de conectividade espacial para reduzir a dependência da Starlink, da SpaceX. A Bélgica inaugurou a maior fábrica de satélites do continente, com capacidade para produzir 500 unidades por ano. O projeto IRIS², da União Europeia, visa criar uma rede soberana de comunicação via satélite até 2030, desafiando a liderança da Starlink no mercado global.
A Europa deu mais um passo para reduzir sua dependência da Starlink, da SpaceX, de Elon Musk, com a inauguração da maior fábrica de satélites do continente, na Bélgica, nesta semana. A iniciativa reforça a disputa bilionária pelo mercado de conectividade espacial.
A priori, isso abre oportunidades para empresas europeias e amplia os riscos de concorrência para a companhia americana no longo prazo, segundo fontes ouvidas pela imprensa internacional.
A fabricante belga de capital fechado Aerospacelab garantiu, em setembro, um contrato de 2,4 bilhões de euros (US$ 2,6 bilhões) para produzir 264 dos 348 satélites previstos no IRIS², programa da União Europeia (UE) criado para estabelecer uma infraestrutura própria de comunicação via satélite.
Os equipamentos formarão a "espinha dorsal da infraestrutura de conectividade soberana, segura e resiliente da Europa até 2030", afirmou a Aerospacelab em comunicado oficial sobre a assinatura do contrato. A empresa passará a se chamar Ectro a partir de 30 de novembro.
A expectativa é que os funcionários sejam transferidos para a unidade em janeiro de 2027 e que a produção comece até o fim de 2028.
Inaugurada pelo Rei Philippe, da Bélgica, a fábrica de 20 mil metros quadrados terá capacidade para produzir até 500 satélites por ano, o que poderá torná-la a terceira maior unidade de produção do mundo, segundo informações do palácio real belga.
Desde junho deste ano, quando realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, a SpaceX também passou a ser uma alternativa de investimento na bolsa brasileira, denominada B3.
Os investidores interessados passaram a se expor à companhia por meio dos recibos de ações estrangeiras (BDRs) sob o código SPCX34.A conectividade via satélite é uma das principais fontes de receita e de lucro operacional da empresa.
No terceiro trimestre de 2026, a divisão de conectividade da SpaceX, que inclui a Starlink, registrou receita de US$ 5,25 bilhões, crescimento de 69,5% em relação a igual período do ano anterior.
O lucro operacional do segmento avançou 98,9%, para US$ 2,37 bilhões, enquanto a base de assinantes da Starlink no segmento de consumidores chegou a 13,6 milhões, alta de 88,9% na comparação anual.
A divisão respondeu por, aproximadamente, 36% do faturamento da companhia no período. A SpaceX reverteu o prejuízo no terceiro trimestre e registrou receita consolidada de US$ 14,6 bilhões.
Além da iniciativa europeia, a SpaceX enfrenta a concorrência de outras empresas de capital aberto que estão investindo na expansão de suas redes de conectividade espacial.
Entre elas está a Amazon (AMZO34), cujo serviço de internet via satélite, o Amazon Leo, já lançou mais de 400 equipamentos e prevê uma constelação inicial de mais de 3,2 mil satélites.
Na Europa, a francesa Eutelsat (ETL), negociada na Bolsa de Paris, opera mais de 600 satélites em órbita terrestre baixa por meio da constelação OneWeb. A companhia integra, ao lado da SES e da Hispasat, o consórcio SpaceRISE, responsável pelo desenvolvimento e pela operação do IRIS².Em outubro, as ações da Eutelsat chegaram a acumular valorização de quase 25% em uma semana, após relatos de restrições ao serviço de comunicação militar da SpaceX utilizado pela Ucrânia.
A conectividade via satélite ganhou importância estratégica nos últimos anos. Além de permitir o acesso à internet em regiões remotas, a tecnologia é utilizada por empresas, governos e forças militares em locais onde as redes terrestres são insuficientes ou foram interrompidas.
A guerra na Ucrânia tornou essa dependência mais evidente, já que o país utiliza amplamente os serviços da SpaceX, e as restrições relatadas por autoridades ucranianas reforçaram as preocupações sobre a concentração dessa infraestrutura nas mãos de empresas privadas estrangeiras.
A Comissão Europeia classifica o IRIS² como um "ativo estratégico para alcançar a soberania espacial diante de constelações comerciais de satélites, como a Starlink", conforme o documento publicado pelo Centro Comum de Investigação (JRC, na sigla em inglês), órgão de pesquisa científica da instituição.
Em agosto, a Comissão Europeia anunciou a ampliação da constelação principal do IRIS² de 282 para 348 satélites. A mudança permitirá aumentar em 60% a capacidade de comunicação segura destinada a usuários governamentais dentro da União Europeia.
"As aplicações de defesa e segurança são os principais fatores que impulsionam essas mudanças", afirmou a Comissão Europeia em comunicado oficial publicado em 7 de agosto.
Os primeiros lançamentos estão previstos para o fim de 2029, com o início da prestação de serviços pouco depois. Diferentemente da Starlink, que já possui uma ampla base de consumidores, o projeto europeu tem como uma de suas prioridades atender às necessidades estratégicas dos governos do bloco.
A Starlink lidera o mercado brasileiro de internet fixa via satélite. Em setembro, a companhia somava 994 mil dos, aproximadamente, 1,15 milhão de acessos do segmento, o equivalente a 86% do mercado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) compilados pela Teleco.
A empresa também busca ampliar sua infraestrutura no país. Na terça-feira, 24, a Anatel encerrou uma consulta pública sobre o pedido da Starlink para utilizar novas faixas de frequência no Brasil. Por enquanto, não há aporte, mudança de preço ou ampliação de cobertura anunciados.
Enquanto isso, a Amazon prepara sua entrada no mercado brasileiro. A empresa possui autorização da Anatel para explorar um sistema de até 3.236 satélites e já avançou na homologação dos equipamentos necessários para oferecer seus serviços no país.
A distribuição será realizada em parceria com a Sky, ainda sem data anunciada para a estreia comercial.
Embora o projeto europeu não represente uma ameaça imediata à operação brasileira da Starlink, a expansão das redes concorrentes poderá diversificar a oferta de serviços e ampliar a competição por clientes e contratos nos próximos anos.
*Com agências internacionais
O IRIS² é um programa da União Europeia criado para estabelecer uma infraestrutura própria de comunicação via satélite. Entre as prioridades do projeto está o atendimento às necessidades estratégicas dos governos do bloco.
A fábrica da Aerospacelab terá capacidade para produzir até 500 satélites por ano. Segundo o palácio real belga, isso poderá torná-la a terceira maior unidade de produção de satélites do mundo.
Os primeiros lançamentos do IRIS² estão previstos para o fim de 2029, com o início da prestação de serviços pouco depois. A produção na fábrica da Aerospacelab deve começar até o fim de 2028.
A Amazon investe na expansão do Amazon Leo, enquanto a Eutelsat opera a constelação OneWeb. A Eutelsat também integra, com SES e Hispasat, o consórcio SpaceRISE, responsável pelo desenvolvimento e pela operação do IRIS².
A Starlink tinha 86% do mercado brasileiro de internet fixa via satélite em setembro, segundo dados da Anatel compilados pela Teleco. A empresa somava 994 mil dos cerca de 1,15 milhão de acessos do segmento.
Ainda não há data anunciada para a estreia comercial do Amazon Leo no Brasil. A Amazon tem autorização da Anatel para explorar um sistema de até 3.236 satélites, e a distribuição será feita em parceria com a Sky.
Glossário
O que é Aerospacelab?
Empresa belga de capital fechado que produz satélites para o programa IRIS² da UE, com contrato de 2,4 bilhões de euros
O que é IRIS²?
Programa da União Europeia para criar infraestrutura própria de comunicação via satélite soberana, segura e resiliente até 2030
O que é Rei Philippe?
Monarca da Bélgica que inaugurou a maior fábrica de satélites da Europa em 2024
O que é OneWeb?
Constelação de satélites operada pela francesa Eutelsat como parte do consórcio SpaceRISE para o programa IRIS²