A Europa deu mais um passo para reduzir sua dependência da Starlink, da SpaceX, de Elon Musk, com a inauguração da maior fábrica de satélites do continente, na Bélgica, nesta semana. A iniciativa reforça a disputa bilionária pelo mercado de conectividade espacial.

A priori, isso abre oportunidades para empresas europeias e amplia os riscos de concorrência para a companhia americana no longo prazo, segundo fontes ouvidas pela imprensa internacional.

A fabricante belga de capital fechado Aerospacelab garantiu, em setembro, um contrato de 2,4 bilhões de euros (US$ 2,6 bilhões) para produzir 264 dos 348 satélites previstos no IRIS², programa da União Europeia (UE) criado para estabelecer uma infraestrutura própria de comunicação via satélite.

Os equipamentos formarão a "espinha dorsal da infraestrutura de conectividade soberana, segura e resiliente da Europa até 2030", afirmou a Aerospacelab em comunicado oficial sobre a assinatura do contrato. A empresa passará a se chamar Ectro a partir de 30 de novembro.

A expectativa é que os funcionários sejam transferidos para a unidade em janeiro de 2027 e que a produção comece até o fim de 2028.

Inaugurada pelo Rei Philippe, da Bélgica, a fábrica de 20 mil metros quadrados terá capacidade para produzir até 500 satélites por ano, o que poderá torná-la a terceira maior unidade de produção do mundo, segundo informações do palácio real belga.

O que está em jogo para os investidores da SpaceX?

Desde junho deste ano, quando realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, a SpaceX também passou a ser uma alternativa de investimento na bolsa brasileira, denominada B3.

Os investidores interessados passaram a se expor à companhia por meio dos recibos de ações estrangeiras (BDRs) sob o código SPCX34.

A conectividade via satélite é uma das principais fontes de receita e de lucro operacional da empresa.

No terceiro trimestre de 2026, a divisão de conectividade da SpaceX, que inclui a Starlink, registrou receita de US$ 5,25 bilhões, crescimento de 69,5% em relação a igual período do ano anterior.

O lucro operacional do segmento avançou 98,9%, para US$ 2,37 bilhões, enquanto a base de assinantes da Starlink no segmento de consumidores chegou a 13,6 milhões, alta de 88,9% na comparação anual.

A divisão respondeu por, aproximadamente, 36% do faturamento da companhia no período. A SpaceX reverteu o prejuízo no terceiro trimestre e registrou receita consolidada de US$ 14,6 bilhões.

Quais empresas disputam mercado com a Starlink?

Além da iniciativa europeia, a SpaceX enfrenta a concorrência de outras empresas de capital aberto que estão investindo na expansão de suas redes de conectividade espacial.

Entre elas está a Amazon (AMZO34), cujo serviço de internet via satélite, o Amazon Leo, já lançou mais de 400 equipamentos e prevê uma constelação inicial de mais de 3,2 mil satélites.

Na Europa, a francesa Eutelsat (ETL), negociada na Bolsa de Paris, opera mais de 600 satélites em órbita terrestre baixa por meio da constelação OneWeb. A companhia integra, ao lado da SES e da Hispasat, o consórcio SpaceRISE, responsável pelo desenvolvimento e pela operação do IRIS².

Em outubro, as ações da Eutelsat chegaram a acumular valorização de quase 25% em uma semana, após relatos de restrições ao serviço de comunicação militar da SpaceX utilizado pela Ucrânia.

Por que a Europa quer reduzir a dependência de Elon Musk?

A conectividade via satélite ganhou importância estratégica nos últimos anos. Além de permitir o acesso à internet em regiões remotas, a tecnologia é utilizada por empresas, governos e forças militares em locais onde as redes terrestres são insuficientes ou foram interrompidas.

A guerra na Ucrânia tornou essa dependência mais evidente, já que o país utiliza amplamente os serviços da SpaceX, e as restrições relatadas por autoridades ucranianas reforçaram as preocupações sobre a concentração dessa infraestrutura nas mãos de empresas privadas estrangeiras.

A Comissão Europeia classifica o IRIS² como um "ativo estratégico para alcançar a soberania espacial diante de constelações comerciais de satélites, como a Starlink", conforme o documento publicado pelo Centro Comum de Investigação (JRC, na sigla em inglês), órgão de pesquisa científica da instituição.

Em agosto, a Comissão Europeia anunciou a ampliação da constelação principal do IRIS² de 282 para 348 satélites. A mudança permitirá aumentar em 60% a capacidade de comunicação segura destinada a usuários governamentais dentro da União Europeia.

"As aplicações de defesa e segurança são os principais fatores que impulsionam essas mudanças", afirmou a Comissão Europeia em comunicado oficial publicado em 7 de agosto.

Os primeiros lançamentos estão previstos para o fim de 2029, com o início da prestação de serviços pouco depois. Diferentemente da Starlink, que já possui uma ampla base de consumidores, o projeto europeu tem como uma de suas prioridades atender às necessidades estratégicas dos governos do bloco.

Como essa disputa chega ao Brasil?

A Starlink lidera o mercado brasileiro de internet fixa via satélite. Em setembro, a companhia somava 994 mil dos, aproximadamente, 1,15 milhão de acessos do segmento, o equivalente a 86% do mercado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) compilados pela Teleco.

A empresa também busca ampliar sua infraestrutura no país. Na terça-feira, 24, a Anatel encerrou uma consulta pública sobre o pedido da Starlink para utilizar novas faixas de frequência no Brasil. Por enquanto, não há aporte, mudança de preço ou ampliação de cobertura anunciados.

Enquanto isso, a Amazon prepara sua entrada no mercado brasileiro. A empresa possui autorização da Anatel para explorar um sistema de até 3.236 satélites e já avançou na homologação dos equipamentos necessários para oferecer seus serviços no país.

A distribuição será realizada em parceria com a Sky, ainda sem data anunciada para a estreia comercial.

Embora o projeto europeu não represente uma ameaça imediata à operação brasileira da Starlink, a expansão das redes concorrentes poderá diversificar a oferta de serviços e ampliar a competição por clientes e contratos nos próximos anos.

*Com agências internacionais