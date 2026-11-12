Lucro da B3 sobe 10% no 3º tri, e negócios longe do pregão já valem metade da receita

A B3 fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido recorrente de R$ 1,38 bilhão, alta de 9,9% sobre o mesmo período de 2025. A receita somou R$ 3,07 bilhões, avanço de 11,1%, num trimestre em que o volume negociado em ações cresceu um quarto e o estoque de títulos de renda fixa registrados na companhia passou, pela primeira vez, de R$ 10 trilhões.

O lucro contábil, que inclui efeitos pontuais, foi de R$ 1,63 bilhão, 30,5% maior. A diferença vem principalmente de um benefício fiscal de R$ 277,5 milhões ligado ao pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) extraordinário, que a empresa retira da conta recorrente.

Receita menos dependente da bolsa já passa da metade

A B3 separa o faturamento em dois grupos. As receitas pró-cíclicas vêm da negociação de ações e derivativos e oscilam com o humor do mercado. As recorrentes vêm de serviços como registro de renda fixa, venda de dados, tecnologia e o sistema de gravames de veículos, e tendem a ser mais estáveis.

No trimestre, as recorrentes cresceram 15,8%, para cerca de R$ 1,58 bilhão, enquanto as pró-cíclicas subiram 6,4%, para perto de R$ 1,50 bilhão. Com isso, os negócios que não dependem diretamente do pregão responderam por pouco mais da metade da receita.

O maior salto veio de Soluções para Mercado de Capitais, com alta de 29,9%, puxada pela venda de dados de mercado, que cresceu 40,9% com uma nova política de preços e mais clientes para produtos analíticos. Tecnologia e Plataformas avançou 16,3%, com mais clientes no balcão em razão do crescimento da indústria de fundos.

Na Trillia, unidade de dados analíticos, a receita subiu 12,4%, mas parte disso é repasse. O novo modelo de cobrança do Sistema Nacional de Gravames (SNG) acrescentou R$ 30,6 milhões à receita e o mesmo valor às despesas, sem efeito no lucro.

Bolsa mais movimentada, com menos receita por operação

O volume médio diário negociado no mercado à vista chegou a R$ 27,3 bilhões, alta de 25,4%. As ações subiram 26,1%, mas os destaques foram os BDRs, recibos que permitem comprar ações estrangeiras na bolsa brasileira, com alta de 63,6%, e os fundos listados, com 62,9%.

Os ETFs recuaram 3,6%. A plataforma de negociação de grandes lotes movimentou R$ 24,7 bilhões, quase quatro vezes o volume de um ano antes.

A receita de renda variável cresceu 22,9%, para R$ 637,9 milhões, ritmo abaixo do volume porque a margem cobrada por operação caiu.

A empresa atribui o recuo à nova tabela de tarifas, que reduz o preço conforme o volume aumenta, e à participação maior de formadores de mercado, que pagam taxas diferenciadas.

Nos derivativos, contratos usados para se proteger ou apostar em juros, dólar e índices, o número de contratos negociados por dia subiu 7%, para 9,9 milhões. Ainda assim, a receita do segmento caiu 3,2%, para R$ 859,2 milhões. A receita média por contrato recuou 10,3%, porque os investidores concentraram as operações em contratos de juros de prazo mais curto, que têm tarifa menor, e porque a valorização do real diante do dólar reduziu a receita dos contratos de câmbio.

O volume de câmbio caiu 10,1% e o de futuros de criptoativos despencou 56,1%, com menos volatilidade nesses mercados.

Na direção oposta, as Opções de Copom, que permitem negociar a expectativa para cada decisão do Banco Central sobre a Selic, tiveram alta de 219% no volume e já representam 7% dos contratos de juros em reais.

A B3 afirma ter sido a bolsa com maior volume negociado em futuros no mundo até setembro, segundo ranking da Futures Industry Association (FIA).

Renda fixa passa de R$ 10 trilhões

O estoque de títulos de renda fixa registrados na B3 somou R$ 10,1 trilhões, alta de 16,1%. As debêntures, títulos de dívida emitidos por empresas, cresceram 17,6% em estoque médio.

No Tesouro Direto, o estoque médio subiu 42,9%, para R$ 255 bilhões, e a base chegou a 3,7 milhões de investidores ao fim do trimestre. A receita de Renda Fixa e Crédito cresceu 14,8%, para R$ 400,5 milhões.

O número médio de pessoas físicas com ações em custódia na bolsa chegou a 5,8 milhões, 8,4% a mais que um ano antes.

Despesas crescem mais que a receita

As despesas totais somaram R$ 987 milhões, alta de 17,4%. Além do repasse do SNG, pesaram provisões para processos judiciais cujo valor é corrigido pelo preço da própria ação da B3, que se valorizou 28% no período, segundo a empresa, e contribuições para a BSM, braço de autorregulação do mercado.

Sem esses itens e outros ajustes, as despesas cresceram 7,5%, com mais gastos em nuvem e desenvolvimento de plataformas. Os desembolsos com modernização tecnológica somaram R$ 278 milhões no trimestre.

O Ebitda recorrente, indicador de geração de caixa da operação, foi de R$ 1,89 bilhão, alta de 9,4%. A margem ficou em 68,5%, ante 69,4% no terceiro trimestre de 2025.

JCP extraordinário reduz o imposto

A linha de imposto de renda e contribuição social caiu 43,6%, para R$ 260,2 milhões, e a alíquota efetiva foi de 13,8%, ante 26,3% um ano antes. O motivo é o JCP, forma de remuneração ao acionista que gera benefício fiscal para a empresa.

A B3 declarou R$ 1,128 bilhão em JCP no trimestre, dos quais R$ 750 milhões extraordinários, referentes a saldos não utilizados em anos anteriores.

O efeito mais do que compensou a alta da alíquota da contribuição social prevista na Lei Complementar 224/2025, em vigor desde o segundo trimestre.

R$ 1,5 bilhão de volta ao acionista

Somando o JCP e a recompra de 24,6 milhões de ações, que custou R$ 383 milhões, a B3 devolveu R$ 1,51 bilhão aos acionistas no trimestre. O JCP do período equivale a cerca de R$ 0,23 por ação e foi pago em 7 de outubro. No ano, a empresa já distribuiu R$ 2,6 bilhões em JCP, ou R$ 0,52 por ação.

A recompra ajuda a explicar por que o lucro recorrente por ação, de R$ 0,28, cresceu 14%, acima do lucro total. Com menos ações em circulação, cada papel fica com uma parte maior do resultado.

Para 2026, a companhia projeta distribuir entre 90% e 110% do lucro líquido, somando JCP, dividendos e recompras. A dívida bruta terminou setembro em R$ 14,9 bilhões, o equivalente a 1,9 vez o Ebitda recorrente de 12 meses, abaixo do limite de 2,2 vezes previsto para o ano.

O que as notas do balanço mostram

recompra de ações continuou depois do fim do trimestre, com mais 2,35 milhões de ações adquiridas entre 1º e 27 de outubro.

As duas aquisições anunciadas são pequenas diante do tamanho da B3. A compra de 60% da CRDC (Central de Registro de Direitos Creditórios), concluída em 30 de outubro, custou cerca de R$ 15 milhões, com opção de compra do restante a partir de 2030, condicionada a metas. A empresa dá à bolsa presença no novo mercado de duplicatas escriturais, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo.

Na IDEX Analytics, especializada em índices e precificação de crédito privado, o aporte total previsto é de R$ 40 milhões, feito pela B3 e pela controladora Leto. A B3 poderá ficar com até 40% da empresa e terá opção sobre o restante a partir de 2031. O negócio ainda depende do Cade.

O documento também registra duas vitórias em disputas com a Receita. Em 23 de outubro, uma sentença derrubou multas e juros de R$ 1,5 bilhão em um dos autos que questionam a amortização do ágio da incorporação da Bovespa Holding, em 2008. A ação principal desse caso ainda não foi julgada.

Em 1º de setembro, a Câmara Superior do Carf cancelou autuações de cerca de R$ 2,3 bilhões sobre o ganho de capital com a venda de ações da bolsa americana CME, em 2015 e 2016. Os processos tributários com chance de perda considerada possível, para os quais não há provisão, somam R$ 10,6 bilhões.

A maior contingência é cível. Quatro ações tentam responsabilizar a antiga BM&F por supostos prejuízos ao erário em operações do Banco Central no mercado futuro de dólar em janeiro de 1999. Atualizado, o valor chega a R$ 53 bilhões, classificado como perda possível e sem provisão.

A B3 venceu no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 2017, e os casos aguardam decisão do STJ sobre recursos do Ministério Público Federal, que em novembro de 2025 opinou contra os próprios recursos.