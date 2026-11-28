A companhia aérea norueguesa Norse Atlantic Airways suspendeu seus voos na quinta-feira, 26, e acendeu um alerta para uma possível onda de falências na aviação europeia. A alta dos combustíveis provocada pela guerra com o Irã e a menor demanda durante o inverno ameaçam a sobrevivência das empresas.

A Norse, que emprega cerca de mil pessoas, informou que pretende entrar com pedido de falência caso não consiga obter financiamento emergencial. Na quarta-feira, 25, suas ações (NORSE.OL) despencaram 85% na Bolsa de Oslo.

Caso concretize o pedido, será a 12ª companhia aérea europeia a encerrar atividades ou solicitar proteção contra credores desde o início do conflito com o Irã, em fevereiro, segundo levantamento do Financial Times.

Quem é a Norse Atlantic Airways?

Fundada em 2021 pelo empresário norueguês Bjørn Tore Larsen, a Norse surgiu com a proposta de oferecer passagens de baixo custo em viagens internacionais de longa distância. A companhia possui uma frota de 12 aeronavesBoeing 787 Dreamliner.

Os problemas financeiros, entretanto, começaram antes da disparada dos combustíveis. O modelo de negócios era "difícil, senão impossível, de tornar sustentável a longo prazo", afirmou o analista de aviação John Strickland ao veículo.

No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou receita de US$ 132 milhões e resultado negativo de US$ 8,4 milhões antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de aluguel (Ebitdar, na sigla em inglês). A empresa busca um comprador ou parceiro para fusão desde julho.

Por que a Europa teme uma onda de falências?

A guerra com o Irã provocou uma disparada nos preços do querosene de aviação (QAV), comprometendo as margens de lucro de um setor que já opera com baixa rentabilidade.

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, em inglês), os gastos das companhias com combustíveis devem aumentar de US$ 252 bilhões em 2025 para US$ 350 bilhões em 2026. O lucro líquido globaldo setor deve cair de US$ 45 bilhões para US$ 23 bilhões no período.

O CEO da easyJet, Kenton Jarvis, prevê novas falências antes do fim do inverno europeu. "Todos sabemos quem são os concorrentes mais fracos na Europa, e isso vai pressionar bastante as companhias aéreas, porque o aumento do preço do combustível continua teimosamente alto", afirmou Jarvis à imprensa.

Nos últimos dias, as espanholas Plus Ultra e AlbaStar também suspenderam operações. Em setembro, a letã AirBaltic e a espanhola Volotea solicitaram proteção contra credores.

O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, acredita que a concorrente Wizz Air poderá não sobreviver até a primavera europeia de 2027.

A avaliação foi contestada pelo CEO da Wizz Air, József Váradi, que afirmou ao Financial Times que a empresa possui liquidez e proteção contra oscilações dos preços dos combustíveis.

Quem pode se beneficiar da crise?

A possível onda de falências pode acelerar a consolidação do mercado aéreo europeu e favorecer companhias com maior capacidade financeira.

Segundo executivos ouvidos pela mídia estrangeira, grandes grupos estão cada vez mais dispostos a deixar concorrentes menores falirem para adquirir suas aeronaves a preços reduzidos, sem assumir os custos de integração das empresas.

Companhias mais capitalizadas também podem ampliar sua participação de mercado e ocupar rotas abandonadas pelas concorrentes.

Isso não significa, porém, que as gigantes da aviação estejam imunes à crise. Mesmo empresas que realizam operações de hedge, instrumentos financeiros de proteção contra oscilações de preços, precisam renovar seus contratos a custos mais elevados.

Os impactos da crise no Brasil

A alta dos combustíveis também pressiona os resultados das companhias aéreas que atuam no Brasil. Em novembro, a Petrobras reajustou o preço do querosene de aviação em 7,2%.

A Latam, apesar de registrar lucro de US$ 441 milhões no terceiro trimestre, reduziu suas projeções de lucro operacional para 2026 diante dos preços mais elevados do combustível.

A Azul também enfrenta dificuldades para preservar suas margens em meio à disparada do querosene, apesar dos esforços para reforçar o caixa e reduzir os prejuízos.