Os bancos Santander, Itaú e Bradesco realizam leilões de imóveis nesta semana, entre 17 e 21 de novembro, com casas, apartamentos e terrenos em diferentes regiões do Brasil. Entre os destaques está uma casa no Maranhão com lance inicial de R$ 33.450, além de propriedades em capitais e cidades do interior.

Os principais certames identificados estão concentrados entre terça-feira, 17, e quinta-feira, 19, nas plataformas Mega Leilões, Biasi Leilões, Zuk, Freitas Leiloeiro e Superbid. Como parte dos imóveis pode aparecer em mais de uma plataforma, não há quantidade exata, mas há muitas oportunidades.

Leilões de imóveis na terça-feira, 17 de novembro

O Santander concentra alguns dos maiores catálogos dessa terça-feira. Na Zuk, o banco anuncia 188 lotes. A Superbid realiza outra rodada, divulgada com mais de 170 imóveis e possibilidade de financiamento e utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Às 11h, a Biasi também promove um superleilão do Santander. Entre as propriedades estão uma casa no bairro Botafogo, em Itabaiana, na Paraíba, com lance inicial de R$ 40.012,80, e outra em Rio Largo, em Alagoas, a partir de R$ 41.040.

Na Mega Leilões, o Santander reúne 196 lotes, com encerramentos até as 13h15. O catálogo inclui imóveis em diferentes estados e anuncia possibilidade de financiamento em até 420 meses, sujeita às regras específicas de cada propriedade.

O Itaú também participa da agenda e, às 15h, a Mega Leilões encerra um catálogo de 128 lotes de imóveis remanescentes do banco. Entre os destaques estão dois terrenos em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, oferecidos conjuntamente em um lote com lance inicial de R$ 36.700.

O Santander ainda tem leilões de alienação fiduciária programados na Zuk, a partir das 14h30, e na Biasi, às 15h. As segundas praças estão previstas para quinta-feira, 19, caso as propriedades não sejam vendidas anteriormente e permaneçam disponíveis.

Leilões de imóveis na quarta-feira, 18 de novembro

O Itaú abre a quarta-feira com uma rodada de imóveis na Zuk, a partir das 10h. Entre os destaques está uma casa de 99 metros quadrados de área construída em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com lance inicial de R$ 41.325.

Em Planaltina, Goiás, outra casa, com 82 metros quadrados, parte de R$ 62.625. O catálogo também inclui imóveis em capitais e regiões metropolitanas. Em São Paulo, uma casa de 80 metros quadrados no Jardim Penha é anunciada a partir de R$ 230.700.

Já o Bradesco concentra diferentes certames ao longo do dia. Na Zuk, são 14 lotes em primeira praça, com encerramentos a partir das 11h32. Entre eles está uma casa de 230,94 metros quadrados de área construída em Ulianópolis, no Pará, com lance mínimo de R$ 1.087.602,78 nesta etapa.

Às 14h, a Mega Leilões encerra um catálogo de 29 lotes do Bradesco, e também tem leilões de alienação fiduciária do Itaú, com encerramentos previstos até as 15h10, além de etapas de certames do Santander e do Bradesco.

Nesse tipo de venda, os valores mínimos podem mudar entre a primeira e a segunda praça, conforme as condições estabelecidas no edital.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 19 de novembro

A quinta-feira começa com a segunda praça de imóveis do Bradesco na Freitas Leiloeiro, a partir das 9h30. O certame dá continuidade à primeira etapa realizada em 16 de novembro.

Na Superbid, o Santander oferece imóveis em alienação fiduciária. Entre eles está uma casa ocupada no bairro Aberta dos Morros, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 115 metros quadrados de área construída em um terreno de 125 metros quadrados.

Na Zuk, o Bradesco realiza a segunda praça dos imóveis apresentados no dia anterior. Em Ulianópolis, a casa anunciada inicialmente por R$ 1.087.602,78 poderá receber lances a partir de R$ 186 mil.

Às 14h, a Biasi realiza um leilão de imóveis do Itaú, anunciado com 21 lotes, dos quais um aparece suspenso no catálogo consultado. O menor lance identificado é de R$ 33.450, por uma casa no Centro de Conceição do Lago-Açu, no Maranhão.

Outro destaque do mesmo catálogo é uma casa no bairro Maraponga, em Fortaleza, com lance inicial de R$ 193.425. Em São Paulo, um apartamento no Cambuci parte de R$ 241.500, enquanto uma casa na Vila Albertina tem lance mínimo de R$ 448.050.

O Itaú também tem encerramentos previstos na Mega Leilões durante a tarde. Um dos catálogos anuncia possibilidade de parcelamento em até 78 meses, conforme as condições de venda de cada imóvel.

O Santander, por sua vez, tem segundas praças previstas na Zuk e na Biasi. A realização dessas etapas depende de os imóveis não terem sido vendidos anteriormente e continuarem disponíveis.

Como participar dos leilões de imóveis

Para participar, o interessado deve consultar o catálogo e o edital na plataforma responsável, realizar o cadastro, apresentar a documentação exigida e obter a habilitação antes do encerramento do evento. As regras e os prazos variam conforme o banco, o leiloeiro e a modalidade de venda.

Antes de participar, vale entender como funcionam o cadastro, a habilitação e a apresentação de lances em leilões imobiliários.

As condições financeiras também não são iguais para todos os imóveis. Parte das propriedades do Santander admite financiamento em até 420 meses, sujeito às regras do lote e à aprovação de crédito. Outros eventos oferecem pagamento à vista ou parcelamento direto, conforme previsto no edital.

O que observar antes de comprar um imóvel em leilão

O lance inicial não representa necessariamente o custo final da compra. O interessado deve verificar a situação de ocupação, a matrícula, as despesas de documentação, os impostos, a comissão do leiloeiro e possíveis débitos ou processos envolvendo a propriedade.

A EXAME reuniu 7 cuidados para evitar problemas na compra de imóveis em leilão, incluindo a leitura integral do edital, a avaliação de dívidas e o cálculo de despesas adicionais.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

Também é importante diferenciar os leilões realizados em praça única daqueles com duas etapas. A segunda praça poderá ocorrer quando o imóvel não for vendido na primeira, desde que continue disponível.

Já nos certames condicionais, o maior lance não garante automaticamente a aquisição, pois depende da aprovação do vendedor.

Tire as dúvidas sobre os leilões de imóveis