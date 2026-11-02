Apple supera expectativas com receita de US$ 114,5 bilhões e recorde de vendas do iPhone

A Apple (AAPL) registrou receita de US$ 114,48 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, encerrado em 26 de setembro, em uma alta de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Divulgado nesta segunda-feira, 2, o balanço superou as expectativas de Wall Street, que apontavam para um faturamento de US$ 113,39 bilhões.

O desempenho foi impulsionado pelas vendas do iPhone, que somaram US$ 57,58 bilhões, acima dos US$ 56,54 bilhões projetados pelos analistas.

O resultado representa um recorde para um trimestre encerrado em setembro e reflete a demanda inicial pelos modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Já o lucro líquido chegou a aproximadamente US$ 30,7 bilhões, alta de 11,8% na comparação anual, enquanto o lucro diluído por ação (LPA) foi de US$ 2,10, crescimento de 14% na comparação anual e acima do consenso de US$ 1,99 por ação.

A margem bruta ficou em 47,9%, também superior à estimativa de 47,5%. O indicador foi beneficiado por aproximadamente 1 ponto percentual decorrente de reembolsos de tarifas comerciais, segundo a companhia.

Os reembolsos também acrescentaram US$ 0,05 ao lucro por ação. Sem esse efeito, o indicador teria sido de US$ 2,05, ainda acima das expectativas dos analistas.

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Apesar dos resultados acima das expectativas, as ações da Apple recuavam cerca de 1% nas negociações após o fechamento do mercado americano, em meio à volatilidade dos papéis.

Novidades ao longo do ano impulsionam resultados

O balanço marca o primeiro trimestre de resultados divulgado sob a liderança de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO em setembro, no lugar de Tim Cook.

A nova gestão chega em meio a uma mudança na estratégia de lançamentos da bigtech. Depois de quase duas décadas concentrando a apresentação dos principais modelos de iPhone no segundo semestre, a Apple decidiu distribuir as novidades ao longo do ano.

Os modelos iPhone 18 Pro chegaram às lojas em setembro, enquanto o iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da companhia, começou a ser vendido em outubro. A receita do novo aparelho, portanto, não aparece no consolidado divulgado nesta segunda-feira.

Em entrevista à Reuters, Ternus afirmou que a demanda pelo iPhone Duo supera a capacidade atual de produção. O executivo também comentou os relatos de problemas nas telas de algumas unidades, que estão sendo substituídas pela fabricante.

"A Duo está com capacidade limitada neste momento", destacou o CEO. Segundo ele, a empresa ainda não consegue prever quando a oferta será suficiente para atender à demanda.

Custos de chips pressionam margens

Um dos principais desafios da Apple é o aumento dos preços dos chips de memória, pressionados pela demanda da indústria de inteligência artificial.

Para compensar parte desses custos, a companhia elevou em US$ 100 os preços dos modelos da linha iPhone 17 e reajustou os valores de alguns computadores MacBook.

Segundo Ternus, os aumentos ajudaram a amenizar a pressão sobre as margens, juntamente com a gestão de estoques e a redução dos custos de determinados componentes.

A estratégia contribuiu para manter a margem bruta acima das projeções dos analistas, embora o resultado também tenha sido favorecido pelos reembolsos tarifários.

A IA também ganhou espaço no portfólio da companhia. A nova versão da Siri, desenvolvida com recursos de inteligência artificial, já recebe cerca de 2,5 bilhões de solicitações por dia, revelou o CEO.

Serviços batem recorde e iPad fica abaixo do esperado

Além do iPhone, a divisão de Serviços apresentou receita de US$ 31,57 bilhões, praticamente em linha com a estimativa de US$ 31,58 bilhões. O valor representa um recorde histórico para o segmento, que reúne negócios como App Store, Apple Music, iCloud e assinaturas.

As vendas de computadores Mac alcançaram US$ 10,79 bilhões, superando a projeção de US$ 9,61 bilhões.

Por outro lado, as vendas de iPads ficaram abaixo das expectativas, somando US$ 6,23 bilhões, ante estimativa de US$ 6,70 bilhões.

Por fim, a categoria de dispositivos vestíveis, produtos para casa e acessórios registrou receita de US$ 8,30 bilhões, inferior aos US$ 9,06 bilhões esperados.

No acumulado do ano fiscal de 2026, a Apple alcançou receita recorde de US$ 479 bilhões.

A companhia informou que gerou US$ 28 bilhões em fluxo de caixa operacional no trimestre e devolveu o mesmo montante aos acionistas.

O conselho de administração aprovou ainda o pagamento de dividendos de US$ 0,27 por ação, previsto para 16 de novembro, aos acionistas registrados até o fechamento do mercado de 12 de novembro.