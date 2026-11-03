Início da reunião do Copom, midterms nos EUA e balanço do Itaú: o que move os mercados

No Brasil, Itaú Unibanco, BB Seguridade, RD Saúde, ISA Energia e Marcopolo divulgam os resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 04h50.
A agenda econômica desta terça-feira, 3, marca a reabertura do mercado brasileiro após o feriado de Finados, com o início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o Boletim Focus e indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV).
No exterior, as atenções se voltam para as eleições legislativas nos Estados Unidos, os dados de vagas de emprego no país e a decisão de juros na Austrália. A temporada de balanços também ganha força, com o resultado do Itaú Unibanco.
No Brasil, o Copom inicia nesta terça a reunião que define a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. A decisão será anunciada na quarta-feira, 4.
Pela manhã, a FGV divulga o Índice de Confiança Empresarial (ICE) de outubro. Em setembro, o indicador recuou 1,2 ponto, para 89,3 pontos, a terceira queda mensal seguida. A FGV também publica o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de outubro. Em setembro, o índice fechou com alta de 0,67%.
O Banco Central publica o Boletim Focus, com as projeções do mercado para inflação, juros, câmbio e crescimento. Por causa do feriado, o relatório sai excepcionalmente na terça-feira. Na edição anterior, a mediana para o IPCA de 2026 ficou em 5,19%.
Às 10h, a S&P Global divulga o PMI industrial de outubro. Em setembro, o índice caiu de 46,3 para 44,8 pontos, abaixo da linha de 50 pontos, que separa expansão de contração.
Também às 10h, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), conduz uma audiência pública sobre a Medida Provisória 1.394/2026, que proibiu as apostas de quota fixa, conhecidas como bets. O encontro vai ouvir governo, entidades do setor e clubes de futebol.
Nos Estados Unidos, os eleitores vão às urnas nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. Estão em disputa as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 assentos do Senado. O resultado pode levar dias para ser consolidado.
Às 12h, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulga o relatório Jolts, que mede o estoque de vagas de emprego em aberto em setembro. Em agosto, eram 7,079 milhões de vagas. No mesmo horário, sai o dado de encomendas à indústria de setembro, que avançaram 0,1% em agosto.
Na madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA) anuncia sua decisão de política monetária. Em setembro, a autoridade elevou os juros para 4,60% ao ano, na quarta alta de 2026 e no maior patamar desde novembro de 2011.
No Japão, os mercados ficam fechados por causa do feriado do Dia da Cultura.