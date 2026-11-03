Início da reunião do Copom, midterms nos EUA e balanço do Itaú: o que move os mercados

A agenda econômica desta terça-feira, 3, marca a reabertura do mercado brasileiro após o feriado de Finados, com o início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o Boletim Focus e indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV).

No exterior, as atenções se voltam para as eleições legislativas nos Estados Unidos, os dados de vagas de emprego no país e a decisão de juros na Austrália. A temporada de balanços também ganha força, com o resultado do Itaú Unibanco.

O que acompanhar

No Brasil, o Copom inicia nesta terça a reunião que define a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. A decisão será anunciada na quarta-feira, 4.

Pela manhã, a FGV divulga o Índice de Confiança Empresarial (ICE) de outubro. Em setembro, o indicador recuou 1,2 ponto, para 89,3 pontos, a terceira queda mensal seguida. A FGV também publica o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de outubro. Em setembro, o índice fechou com alta de 0,67%.

O Banco Central publica o Boletim Focus, com as projeções do mercado para inflação, juros, câmbio e crescimento. Por causa do feriado, o relatório sai excepcionalmente na terça-feira. Na edição anterior, a mediana para o IPCA de 2026 ficou em 5,19%.

Às 10h, a S&P Global divulga o PMI industrial de outubro. Em setembro, o índice caiu de 46,3 para 44,8 pontos, abaixo da linha de 50 pontos, que separa expansão de contração.

Também às 10h, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), conduz uma audiência pública sobre a Medida Provisória 1.394/2026, que proibiu as apostas de quota fixa, conhecidas como bets. O encontro vai ouvir governo, entidades do setor e clubes de futebol.

Nos Estados Unidos, os eleitores vão às urnas nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. Estão em disputa as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 assentos do Senado. O resultado pode levar dias para ser consolidado.

Às 12h, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulga o relatório Jolts, que mede o estoque de vagas de emprego em aberto em setembro. Em agosto, eram 7,079 milhões de vagas. No mesmo horário, sai o dado de encomendas à indústria de setembro, que avançaram 0,1% em agosto.

Na madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA) anuncia sua decisão de política monetária. Em setembro, a autoridade elevou os juros para 4,60% ao ano, na quarta alta de 2026 e no maior patamar desde novembro de 2011.

No Japão, os mercados ficam fechados por causa do feriado do Dia da Cultura.

Balanços corporativos

No Brasil, Itaú Unibanco, BB Seguridade, RD Saúde, ISA Energia e Marcopolo divulgam os resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado.