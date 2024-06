Ações da Gamestop disparam 90% após aposta de influencer

As ações da Gamestop subiram mais de 90% nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira depois que uma postagem no fim de semana no Reddit, do influenciador de ações Keith Gill, conhecido como “Roaring Kitty”, mostrou uma aposta de US$ 116 milhões na varejista de jogos.

De acordo com a Reuters, a GameStop foi a segunda ação mais negociada neste início de manhã nos EUA, com 4,4 milhões de ações trocando de mãos no pré-mercado americano.

E por que isso aconteceu?

Foi a primeira postagem de Gill no Reddit que foi fundamental para alimentar um frenesi de negociação de ações de memes há cerca de três anos, compartilhando capturas de tela de suas negociações no GameStop.

A captura de tela postada no domingo também mostrou opções de compra de US$ 20 para GameStop com vencimento em 21 de junho. As ações fecharam a US$ 23 na sexta-feira, um aumento de cerca de 33% desde que Gill começou a compartilhar postagens enigmáticas e memes no X em maio, gerando especulações sobre se ele iria retomar o compartilhamento de suas negociações on-line após um hiato de três anos.

Outros papéis foram influenciados pelo fator Gill. As ações do próprio Reddit subiram 7,5%. Outros ações memes também se beneficiaram. A AMC subiu 30%, Tupperware, 12%, e a Blackberry (sim, aquela dos telefones com teclado físico) viu seus papéis valorizarem quase 8%.