GameStop vende R$ 4,8 bilhões em ações e sobe 25% no pré-mercado

As ações da GameStop subiram até 25% no pré-mercado na terça-feira (28), após a empresa anunciar na sexta-feira (24) que arrecadou cerca de US$ 933 milhões (R$ 4,8 blhões) com a venda de ações, de acordo com informações CNBC.

As ações do varejista de videogames subiram 20,68%. Os mercados estavam programados para reabrir na terça-feira após permanecerem fechados na segunda-feira devido ao Memorial Day.

A GameStop disse na sexta-feira que arrecadou cerca de US$ 933,4 milhões vendendo 45 milhões de ações ordinárias. A empresa não divulgou o preço pelo qual as ações foram vendidas, mas afirmou que a transação foi uma oferta "at-the-market", o que significa que as ações foram vendidas a preço de mercado e não a um preço predeterminado. Os planos para a venda de ações haviam sido anunciados no início deste mês, em meio a um ressurgimento da mania das ações meme.

Ação meme

A venda ocorre após a conta de mídia social “Roaring Kitty”, que estava por trás do short squeeze de 2021 de empresas incluindo a GameStop, postar novamente online pela primeira vez desde aquele período.

As ações da GameStop dispararam dramaticamente quando a ação foi apanhada na mania, atingindo um pico de US$ 64,83 em 14 de maio, um aumento de mais de 200% em relação ao fechamento de 10 de maio. As ações caíram novamente logo depois, fechando com uma queda de mais de 50% em relação aos picos apenas dias depois, em 16 de maio.

Volatilidade histórica

Historicamente, as ações da GameStop têm sido conhecidas por sua volatilidade, especialmente durante o fenômeno das ações meme em 2021. Durante esse período, as ações da GameStop dispararam devido a um movimento coordenado de investidores de varejo no Reddit, resultando em um short squeeze que levou as ações a valores extraordinários em um curto período de tempo. Desde então, as ações têm flutuado significativamente, refletindo tanto o interesse contínuo dos investidores de varejo quanto as questões fundamentais enfrentadas pela empresa em um mercado de varejo de videogames em rápida mudança.