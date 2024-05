O que a alta da GameStop tem a ver com cripto? Tudo o que você precisa saber

Nesta quarta-feira, 14, o mercado de criptomoedas movimenta cerca de US$ 73,9 bilhões e enquanto o bitcoin apresenta pouca variação de preço, o setor é “agitado” por outras narrativas, incluindo o retorno do movimento de alta nas ações da empresa GameStop, que já havia protagonizado algo semelhante em 2021.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.779, com queda de 1,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Depois de ter atingido máximas históricas consecutivas em março, a principal criptomoeda do mercado perdeu força em seu movimento de alta, com um aumento na pressão vendedora. Fatores como os dados de inflação nos EUA ainda podem exercer impacto na cotação do bitcoin.

“A gente vai precisar que esses dados melhorem e que fique um pouco mais claro quando e se o banco central dos Estados Unidos vai cortar essa taxa de juro. Minha visão é que ainda é possível que tenhamos um ou dois cortes, mas mais do que isso ainda me soa difícil. A partir do momento que isso começar a acontecer de verdade, vamos ver um cenário positivo”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta terça-feira, 14.

GameStop e cripto

As ações da GameStop voltaram a subir nesta semana depois do famoso rali de 2021. Mas desta vez o movimento estrondoso de alta está se refletindo também no mercado de criptomoedas.

“Em 2021 a gente teve um rali monstruoso da GameStop, sem motivos fundamentalistas, foi muito mais especulativo e esse movimento foi direcionado principalmente por um perfil no Twitter chamado Roaring Kitty. Ele tinha ficado um bom tempo fora do Twitter, não sei se por conta de um período probatório pelos processos que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) conduziu contra ele, mas ele publicou novamente e basicamente o que tem acontecido desde então é esse movimento bizarro de alta na GameStop”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Para além da alta da ação da GameStop, criptomoedas meme relacionadas ao tema começaram a surgir, como a GME e Roaring Kitty, apresentando altas expressivas.

“A gente vê o mercado entrando nesse modo talvez um pouco irracional novamente, a gente vê várias criptomoedas meme explodindo no ecossistema da Solana e Ethereum. Não é recomendação de mercado, são ativos altamente especulativos que têm um risco muito grande também”, disse Lucas Josa.

O especialista explicou o apelo comportamental das criptomoedas meme, que são altamente especulativas e podem impor riscos significativos ao investidor. Por outro lado, o movimento de destaque para esses ativos pode reverberar também nas criptomoedas nativas das redes utilizadas por criptomoedas meme, como a Solana e a Ethereum.

“Tem uma coisa comportamental muito forte no ser humano nesse lado especulativo e de aposta. Quando vem uma oportunidade assim, boa parte das pessoas de uma forma irracional acabam investindo ou “apostando” nesse tipo de ativo. É uma coisa que vale a pena acompanhar porque pode trazer bastante volume para o mercado como um todo. Essas pessoas podem acabar trocando essas criptomoedas meme por outros ativos, como Solana, bitcoin e ether, e aí a gente pode ter um movimento de alta mais forte nesses caras”, concluiu Josa.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok