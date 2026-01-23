Ibovespa sobe mais de 2%, com tensão no Irã, e chega aos 180 mil pontos

O Ibovespa ganhou fôlego extra na reta final do pregão desta sexta-feira, 23, renovando mais um recorde intradiário e atingindo os 180 mil pontos pela primeira vez. O índice caminha para o quarto fechamento histórico consecutivo. Petrobras, empresa de peso da carteira, está entre as maiores altas do dia e garante mais um bom desempenho para o benchmark. Por volta 17h30 (horário de Brasília), as ações ordinárias (PETR3) subiam 4,3%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançavam 5,15%.

Os papéis da companhia são impulsionados por uma dispara de última hora nos preços do petróleo, com o acirramento de mais uma tensão geopolítica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções ao empresas que transportam petróleo iraniano e afirmou ter enviado navios de guerra ao Oriente Médio. Essas medidas elevam a percepção de uma oferta mais restrita da matéria-prima.

Com esse impulso de última hora, o Ibovespa operava próximo às máximas do dia, avançando 2,44%, aos 179.877 pontos. Nesse patamar, o índice acumula quase 12% de variação só neste mês de janeiro. Das 84 ações do índice, apenas cinco operavam em baixa.

A bolsa brasileira está sendo impulsionada pela volta maciça de investidores estrangeiros, conforme números oficiais da B3 — o fluxo gringo acumula saldo positivo de quase R$ 9 bilhões até o último dia 20 de janeiro — e a percepção de gestores. Isso ocorre por conta da expectativa de corte de juros no Brasil e dos múltiplos descontados das empresas negociadas no mercado acionário brasileiro.

No exterior, tensões geopolíticas tendo os Estados Unidos no centro, continuam estimulando saída de capital dos investimentos americanos, beneficiando os emergentes. Em Wall Street, o S&P 500 operava próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,06% e a Nasdaq subia 0,39%. O Dow Jones, por sua vez, recuava 0,62%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com alta de 0,05%, a R$ 5,286 na compra e na venda. Na semana, acumulou queda de 1,6%.