Dólar fecha praticamente estável, a R$ 5,28, e perde 1,6% na semana

Não dá para dizer que foi exatamente uma trégua. Apesar de ter resistido a mais uma baixa, depois de fechar no menor patamar desde novembro do ano passado, nos negócios de ontem, o dólar avançou pouco nesta sexta-feira, 23. Uma das pressões sobre a moeda americana é externa. Investidores voltaram a temer a continuidade de tensões geopolíticas com o tema Groenlândia voltando ao foco. Hoje, dirigentes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), reuniram-se com autoridades da Dinamarca para falar sobre o interesse dos Estados Unidos em anexar o território no Ártico, rico em matérias-primas.

Por outro lado, a entrada de capital estrangeiro na bolsa é outro detrator do dólar. O clima de euforia no mercado de ações continua, com o Ibovespa rompendo os 178 mil pontos pela primeira vez na história e caminhando para um quarto recorde consecutivo de fechamento.

"O fundamento que sustenta o movimento de investidores, desde o ano passado, é a busca por diversificação, com redução de exposição ao dólar e a Treasuries. Isso se reflete na valorização do ouro e na melhora de desempenho de ações e moedas de países emergentes. Há muitos bancos e casas de research internacionais recomendando a compra nesses mercados, inclusive do Brasil", afirma Marcos Weigt, diretor de tesouraria do Banco Travelex.

Ele explica que o real teve desvalorização mais forte do que outras moedas emergentes, como o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno, moedas bastante correlacionadas com a brasileira.

"Em dezembro, houve uma pressão maior por conta das remessas de dividendos, o que levou o real a perder valor frente a essas moedas, e essa defasagem ainda não foi totalmente corrigida. Por isso, ainda existe um fator adicional que sustenta uma possível valorização do real, justamente por esse atraso em relação a outras moedas emergentes."

O dólar comercial fechou com uma ligeira alta de 0,05%, a R$ 5,286 na compra e R$ 5,287 na venda. Na semana, a moeda teve saldo negativo, acumulando 1,6%.