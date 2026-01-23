Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa bate novos recordes e tem melhor semana em quase seis anos

Índice da bolsa brasileira tocou os 180 mil pontos e renovou máxima de fechamento pelo quarto dia seguido

Ibovespa: ações da Petrobras ganharam impulso com disparada do petróleo (MicroStockHub/Getty Images)

Ibovespa: ações da Petrobras ganharam impulso com disparada do petróleo (MicroStockHub/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18h36.

O Ibovespa ganhou novos recordes na sessão desta sexta-feira, 23. Pela primeira vez na história o índice chegou aos 180 mil pontos. Não fechou o pregão nesse patamar, mas renovou a máxima de fechamento pelo quarto dia seguido. O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 1,86%, para os 178.858 pontos.

As ações da Petrobras deram um importante impulso ao benchmark na reta final da sessão. Os papéis reagiram ao acirramento de mais uma tensão geopolítica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções ao empresas que transportam petróleo iraniano e reafirmou o envio navios de guerra ao Oriente Médio. Essas medidas elevam a percepção de uma oferta mais restrita da matéria-prima.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 8,92%. Foi o melhor desempenho semanal para o índice desde março de 2020, quando o mundo entrava na pandemia da Covid-19.

A bolsa brasileira está sendo impulsionada pela volta maciça de investidores estrangeiros, conforme números oficiais da B3 — o fluxo gringo acumula saldo positivo de quase R$ 9 bilhões até o último dia 20 de janeiro — e a percepção de gestores. Isso ocorre por conta da expectativa de corte de juros no Brasil e dos múltiplos descontados das empresas negociadas no mercado acionário brasileiro.

No exterior, as diversas tensões geopolíticas tendo os Estados Unidos no centro, continuam estimulando saída de capital dos investimentos americanos, beneficiando os emergentes. Em Wall Street, o S&P 500 fechou com ligeira alta de 0,03% e a Nasdaq subiu 0,28%. O Dow Jones, por sua vez, recuou 0,58%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com alta de 0,05%, a R$ 5,286 na compra e na venda. Na semana, acumulou queda de 1,6%.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaAçõesDólar

Mais de Invest

Ibovespa sobe mais de 2%, com tensão no Irã, e chega aos 180 mil pontos

Dólar fecha praticamente estável, a R$ 5,28, e perde 1,6% na semana

Ibovespa rompe os 178 mil pontos e caminha para novo recorde de fechamento

Quanto eu teria hoje se tivesse investido em Embraer no começo do ano?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Quem é o 'Anjo' da Semana? Veja como foi a prova

Carreira

Vai trabalhar no Carnaval? Saiba quais são seus direitos

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: como o Banco da Amazônia quer atrair milhões em capital sustentável

Mercados

Ibovespa sobe mais de 2%, com tensão no Irã, e chega aos 180 mil pontos