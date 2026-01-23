Ibovespa bate novos recordes e tem melhor semana em quase seis anos

O Ibovespa ganhou novos recordes na sessão desta sexta-feira, 23. Pela primeira vez na história o índice chegou aos 180 mil pontos. Não fechou o pregão nesse patamar, mas renovou a máxima de fechamento pelo quarto dia seguido. O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 1,86%, para os 178.858 pontos.

As ações da Petrobras deram um importante impulso ao benchmark na reta final da sessão. Os papéis reagiram ao acirramento de mais uma tensão geopolítica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções ao empresas que transportam petróleo iraniano e reafirmou o envio navios de guerra ao Oriente Médio. Essas medidas elevam a percepção de uma oferta mais restrita da matéria-prima.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 8,92%. Foi o melhor desempenho semanal para o índice desde março de 2020, quando o mundo entrava na pandemia da Covid-19.

A bolsa brasileira está sendo impulsionada pela volta maciça de investidores estrangeiros, conforme números oficiais da B3 — o fluxo gringo acumula saldo positivo de quase R$ 9 bilhões até o último dia 20 de janeiro — e a percepção de gestores. Isso ocorre por conta da expectativa de corte de juros no Brasil e dos múltiplos descontados das empresas negociadas no mercado acionário brasileiro.

No exterior, as diversas tensões geopolíticas tendo os Estados Unidos no centro, continuam estimulando saída de capital dos investimentos americanos, beneficiando os emergentes. Em Wall Street, o S&P 500 fechou com ligeira alta de 0,03% e a Nasdaq subiu 0,28%. O Dow Jones, por sua vez, recuou 0,58%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com alta de 0,05%, a R$ 5,286 na compra e na venda. Na semana, acumulou queda de 1,6%.